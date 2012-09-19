Альфа-Банк объявляет конкурс на лучший имиджевый слоган

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября, ZRPRESS. До 1 октября 2012 года Альфа-Банк проводит конкурс на сайте www.adme.ru на лучший имиджевый слоган для банка. Победитель конкурса получит $ 15000.

Участникам конкурса предлагается придумать яркий, современный и запоминающийся девиз. А главное — идеально доносящий до потребителей позиционирование банка — «Удобный и понятный банк, который ценит своих клиентов». Слоган должен отражать философию бизнеса Альфа-Банка, быть актуальным как для клиентов, так и для партнёров и сотрудников банка.

Публикация итогов конкурса на сайте www.adme.ru – 5 ноября 2012 года.

Получить подробную информацию о правилах участия в конкурсе можно на сайте http://www.adme.ru/contest/alfa-sept2012/.

«Золотой Рог».