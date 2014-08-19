www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Банки перестают кредитовать малый и средний бизнес

19 Августа 2014, 15:47 | Дальний Восток

В I полугодии 2013 года в условиях дефицита длинных денег банки существенно снизили активность на рынке кредитования компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), следует из отчета коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

Темпы кредитования МСБ являются своего рода индикатором, отражающим состояние экономики страны. Банки сразу реагируют на ухудшение ситуации сокращением заимствований для этого сегмента клиентов, пишут «Известия».

Как говорится в отчете «Секвойи», по состоянию на 1 августа 2014 года совокупная задолженность компаний МСБ перед банками составляет 4,5 трлн руб. - за год этот показатель увеличился всего на 4,5%. При этом за аналогичный предыдущий период темпы роста кредитования МСБ превышали 15,3%. По прогнозам «Секвойи», рынок кредитования МСБ в 2014 году вырастет не более чем на 10% (компании получат от банков до 4,7 трлн руб.). Одновременно просрочка со стороны МСБ стремительно увеличивается. На 1 августа объем «плохих» долгов (с просрочкой свыше 360 дней) предприятий этого сегмента достиг 455,1 млрд руб., увеличившись за год на 17,7%. По прогнозам «Секвойи», по итогам 2014 года просрочка по кредитам МСБ достигнет рекордного показателя в 460 млрд руб., рост по сравнению с прошлым годом составит не менее 25%.

- На протяжении последних двух лет владельцы компаний МСБ были одними из самых желанных клиентов для банков, - говорит президент «Секвойи» Елена ДОКУЧАЕВА. - Одним из доказательств служит хотя бы то, что специально для них были разработаны технологии массового кредитования («кредитные фабрики»), созданы специальные продукты. Безусловно, одна из главных и наиболее очевидных причин снижения темпов роста кредитования заключается в негативных процессах, которые сейчас происходят в российской экономике, - повышение уровня инфляции, низкий прирост ВВП, колебания курса валют и ослабление рубля, обострение политической ситуации, введение санкций.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: малый бизнес  банки  кредиты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru