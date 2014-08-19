Банки перестают кредитовать малый и средний бизнес

В I полугодии 2013 года в условиях дефицита длинных денег банки существенно снизили активность на рынке кредитования компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), следует из отчета коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

Темпы кредитования МСБ являются своего рода индикатором, отражающим состояние экономики страны. Банки сразу реагируют на ухудшение ситуации сокращением заимствований для этого сегмента клиентов, пишут «Известия».

Как говорится в отчете «Секвойи», по состоянию на 1 августа 2014 года совокупная задолженность компаний МСБ перед банками составляет 4,5 трлн руб. - за год этот показатель увеличился всего на 4,5%. При этом за аналогичный предыдущий период темпы роста кредитования МСБ превышали 15,3%. По прогнозам «Секвойи», рынок кредитования МСБ в 2014 году вырастет не более чем на 10% (компании получат от банков до 4,7 трлн руб.). Одновременно просрочка со стороны МСБ стремительно увеличивается. На 1 августа объем «плохих» долгов (с просрочкой свыше 360 дней) предприятий этого сегмента достиг 455,1 млрд руб., увеличившись за год на 17,7%. По прогнозам «Секвойи», по итогам 2014 года просрочка по кредитам МСБ достигнет рекордного показателя в 460 млрд руб., рост по сравнению с прошлым годом составит не менее 25%.

- На протяжении последних двух лет владельцы компаний МСБ были одними из самых желанных клиентов для банков, - говорит президент «Секвойи» Елена ДОКУЧАЕВА. - Одним из доказательств служит хотя бы то, что специально для них были разработаны технологии массового кредитования («кредитные фабрики»), созданы специальные продукты. Безусловно, одна из главных и наиболее очевидных причин снижения темпов роста кредитования заключается в негативных процессах, которые сейчас происходят в российской экономике, - повышение уровня инфляции, низкий прирост ВВП, колебания курса валют и ослабление рубля, обострение политической ситуации, введение санкций.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.