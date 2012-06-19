Вклады в рублях выросли до средних 9,74%

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях десяти российских кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде июня составила 9,736% годовых против 9,686% в третьей декаде мая, говорится в сообщении Банка России.

В десятку банков, сайты которых мониторит ЦБ РФ, вошли Сбербанк РФ, ВТБ24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-банк, Уралсиб, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Центробанк рекомендует банкам, чтобы средний уровень процентных ставок по вкладам у них не превышал усредненную максимальную ставку по рублевым вкладам крупнейших банков более чем на 1,5 процентного пункта, полагая, что это отклонение позволяет обеспечить приемлемый уровень конкуренции в этом сегменте рынка и одновременно умеренный уровень процентного риска, принимаемого банками.

"Золотой Рог".