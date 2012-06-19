В Китае ищут счастливчика, выигравшего 90 млн долларов

Житель Китая сорвал крупнейший в истории страны джек-пот, выиграв 570 миллионов юаней (почти 90 миллионов долларов) в лотерею «Двойной цветной шар», организованную Китайской благотворительной лотереей.

По некоторым данным, счастливчик - мужчина средних лет, купивший 110 лотерейных билетов на сумму 220 юаней в магазинчике одного из отелей на улице Саньлитунь в пекинском районе Чаоян в ночь на 12 июня. Чтобы получить выигрыш, у владельца есть 60 дней.

"Золотой Рог".