У Сбербанка «мобильные» клиенты

В Дальневосточном банке Сбербанка России число клиентов, подключивших услугу «Мобильный банк», превысило один миллион пользователей.

Для сравнения, в прошлом году «мобильных» клиентов в банке было 507, 3 тысячи человек. Более чем двукратный рост спроса на услугу указывает на все большее развитие в регионе банковских услуг с применением мобильной связи. И весьма показателен для Дальнего Востока при его небольшой плотности населения и уровне инфокоммуникаций.

То, что каждый седьмой житель Дальнего Востока перешел на мобильную технологию обслуживания, позволяет Сбербанку повысить оборот платежей через удаленные каналы обслуживания. В настоящее время ежемесячное количество SMS–уведомлений клиентов о совершенных операциях в регионе составляет 1,9 млн. Оборот платежей с использованием «Мобильного банка» превышает 77 млн рублей в месяц.