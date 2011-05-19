Этот год станет одним из самых прибыльных для банковского сообщества

В период экономической нестабильности «Азиатско–Тихоокеанский Банк» (АТБ) не только не сократил масштаб бизнеса, но существенно расширил географию присутствия и клиентскую базу. За прошедший год собственный капитал АТБ вырос в два раза, до 5,5 млрд рублей, а прибыль банка преодолела рекордную отметку в 2,2 млрд рублей.

О том, как удалось добиться таких результатов, «ДК» узнал у председателя правления АТБ Евгения АКСЕНОВА.

– Евгений Владимирович, весна – время подготовки годовых отчетов. Как вы оцениваете итоги прошлого года для «Азиатско–Тихоокеанского Банка»?

– 2010 г. мы завершили более чем удачно. Мы в очередной раз удвоили свои активы, выйдя на первое место среди региональных банков Дальнего Востока и Сибири, учитывая, что МДМ–банк и Восточный экспресс банк соревнуются уже в категориях федеральных банков. Несмотря на большие инвестиции, сделанные в открытие более сорока отделений в прошлом году, мы существенно нарастили прибыль – по данному показателю заняли 30-е место среди российских банков. В результате только налогов и взносов в бюджет и фонды АТБ перечислил в 2010 г. свыше 660 млн рублей.

В прошлом году мы объединились с «Колыма–банком» и «Камчатпромбанком». Продукты АТБ были быстро адаптированы на новых региональных рынках, увеличились возможности для крупного кредитования юридических лиц. С мая 2010 г. по январь 2011 г. клиентская база АТБ в Магаданской области и Камчатском крае приросла на 30%. Сегодня я с уверенностью могу назвать объединение успешной сделкой.

– Какие планы на 2011 год?

– В текущем году мы должны увеличить чистые активы почти на 50%, до 60 млрд рублей и, несмотря на снижающуюся маржу, продемонстрировать рентабельность капитала на уровне не менее 20%. В этом году мы продолжаем развитие сети и к концу 2011 г. должны преодолеть отметку в 200 отделений, открыв офисы в том числе в новом для нас регионе – на Урале.

– Вы могли бы определить приоритетные для вашего банка направления?

– Бизнес, как и человек, не может опираться на одну ногу. Поэтому мы стремимся достигнуть баланса корпоративного и розничного направлений. АТБ начинал работать как розничный банк, сегодня – это сбалансированный универсальный банк. Наш кредитный портфель состоит на 60% из розницы, 40% занимает корпоративный сектор. Объем кредитования малого и среднего бизнеса увеличился по сравнению с 2009 г. в три раза, позволив АТБ занять 44-ю строчку рейтинга. К концу 2011 г. мы должны более чем в два раза увеличить этот показатель.

Конечно же, банк стремится по максимуму использовать ресурс географического расположения и развитой сети. Большая часть всех 168 отделений расположены в небольших населенных пунктах, где и сосредоточен самый перспективный сегмент – некрупные предприятия и МСБ.

– За счет чего планируется решить довольно–таки амбициозные задачи?

– Мы по–прежнему будем как развивать наши традиционные продукты, так и предлагать клиентам новшества. Назову лишь некоторые из них. Так, для крупных корпоративных клиентов мы запустили новый продукт «Флагман», который позволяет получить за короткий срок сумму кредита, превышающую 100 млн рублей, под низкие проценты. Для предприятий малого и среднего бизнеса продолжает развиваться программа кредитования на длительные сроки, до 5 лет. В ближайшее время АТБ подпишет с рядом крупных финансовых организаций договоры на получение по более низким ставкам средств для кредитования МСБ. Это позволит значительно снизить ставки по кредитам для наших клиентов.

В конце прошлого года мы приобрели крупную лизинговую компанию «ЭКСПО–лизинг». Благодаря ей мы смогли предоставить новую услугу нашим клиентам – лизинг оборудования, недвижимости, возвратный лизинг (по сути ломбардное кредитование для предприятий, которые не могут получить кредит). За эти шесть месяцев «ЭКСПО–лизинг» уже профинансировал наших клиентов на сумму, превышающую 700 млн рублей. Это свидетельствует о том, что услуги компании востребованы не только у коммерческих, но и у муниципальных предприятий, приобретающих технику для нужд коммунального хозяйства и благоустройства.

– Не секрет, что многие средние и малые банки Дальнего Востока и Сибири испытывают неудобства при работе с крупными игроками рынка, для которых они, говоря по–простому, незначительные клиенты. Что мог бы АТБ предложить региональным коллегам?

– В конце прошлого года мы запустили новый проект «Банк для Банков», предлагающий комплексное обслуживание региональным российским банкам. По целому ряду причин именно АТБ, чей головной офис находится в Благовещенске, может предложить более комфортные условия. Во–первых, операционные услуги в режиме «реального времени» с Китаем и другими странами АТР, то есть поступление средств на счета получателя в день отправки. Для кредитных организаций, работающих через Москву, это затруднительно, учитывая значительную разницу во времени. Во–вторых, персональный подход к нуждам региональных банков.

Сегодня крупные российские и зарубежные финансовые институты не рассматривают региональные банки в качестве ключевых клиентов, как следствие этого – сложности из–за низкой скорости реагирования на запросы региональных банкиров, нежелание подстраивать тарифы под конкретного пользователя. Ну а получение кредитов у банков «первого круга» для региональных банков, как правило, практически нерешаемая задача. Мы же готовы проводить оперативно платежи зачастую по более низким тарифам за счет хорошей сети корреспондентских счетов и низких тарифов, установленных нам. Мы также готовы кредитовать малые и средние банки, делиться с ними своими документарными линиями на проведение экспортно–импортных операций. Если отбросить предубеждение, что региональный банк может получить качественный сервис только в московском банке, то очевидно, что АТБ помогает экономить деньги на межбанковских операциях. Это актуально в период существенного снижения маржи практически по всем направлениям деятельности.

– Продалжая тему снижения показателей, было бы интересно узнать, как ваш банк решал вопросы кредитных рисков в период кризиса и посткризисный год?

– Приоритетом в работе банка конечно же является отношение к клиенту. Даже в период экономической нестабильности, когда банкиры закрывают «финансовый зонтик», стремясь как можно быстрее вернуть средства, мы входили в положение наших клиентов, предлагая зонтик в момент, когда неоткуда ждать помощи. Итогом такого подхода стало то, что процедуру конкурсного наблюдения и банкротства сейчас проходят всего лишь четыре наших заемщика, из которых два уже встают на ноги. А те предприятия, которым реструктуризировали кредиты, восстанавливают работу с опережением графика.

Кроме того, в посткризисный 2010 г., когда многие банки снижали свои резервы, мы продолжили проводить консервативную политику, наращивая их, и, несмотря на это, показали рекордную прибыль.

– Последние несколько месяцев банковское сообщество обсуждает тенденцию оживления рынка розничного кредитования, аналитики фиксируют опережающий рост кредитования по сравнению с приростом депозитов. Так ли это?

– Эту тенденцию легко подтвердить цифрами: в 2010 г. выдача потребительских кредитов клиентам АТБ увеличилась в 2,6 раза. Наш кредитный портфель физлиц уже перешагнул отметку в 15 млрд рублей, за год вырос на 200% благодаря активному развитию программ кредитования, увеличению количества точек продаж. Что самое главное – люди стали увереннее в завтрашнем дне и, как следствие, стали больше тратить на приобретение товаров длительного пользования, услуг, покупку жилья и меньше копить на «черный день».

– Насколько прибыльным для АТБ стало участие в проекте по выпуску социальных карт в Амурской области?

– С финансовой точки зрения проект был для банка убыточным, поскольку все расходы по выпуску социальных карт АТБ взял на себя. Но в целом, на мой взгляд, он был крайне удачным: мы получили неоценимый опыт, новых клиентов, помогли администрации области снизить издержки на выплаты пособий, сделали абсолютно прозрачными расходы на транспорт соответствующих категорий населения, обеспечили возможность получения скидок в магазинах людям, относящимся к наименее защищенной категории. Эмиссия социальных карт уже превысила 15 тыс. штук. И это не предел: мы готовы внедрять этот проект и в других субъектах Дальнего Востока и Сибири.

– Последний квартал 2010 г. и начало 2011 г. ознаменовались уходом из России или резким сокращением объемов бизнеса сразу нескольких крупных западных банков. В чем вы видите причины этого процесса?

– То, что западные банки уходят с российских рынков, обусловлено не столько ухудшением условий ведения бизнеса в России, сколько проблемами, которые сложились на их «родных» рынках. Мой прогноз: 2011 г. станет одним из самых прибыльных для банковского сообщества. До 2014 г. у российской банковской системы хорошие перспективы развития по сравнению со странами Запада и Восточной Европы. АТБ как эффективный банк подтверждает эти позитивные тенденции, ежедневно обслуживая все больше клиентов.