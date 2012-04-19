Восточная политика Сбербанка

«ДК» взял эксклюзивное интервью у председателя Дальневосточного банка Сбербанка России Евгения ТИТОВА, занявшего эту должность в декабре 2011 года.

Прежде всего, хотелось выяснить стратегию банка на финансовом рынке дальневосточных регионов.

– Евгений Викторович, являясь самым крупным банком, имея наиболее развитую филиальную сеть, Сбербанк не может оставаться в стороне от общегосударственных задач, стоящих перед Дальним Востоком. Насколько тесно координируется работа банка с планами государства в отношении Дальневосточного региона?

– Сбербанком выработана специальная модель кредитования, которая предполагает поддержку компаний и предприятий, участвующих в реализации государственных заказов. Когда говорят о внимании федеральной власти к восточным территориям, чаще всего имеют в виду объемы финансирования важнейших проектов, реализуемых на территории региона из средств федерального бюджета. Сбербанк разработал для таких компаний специальные условия кредитования – это частичное авансирование и выплата основного долга после получения оплаты за выполненные работы. Таким образом, мы даем необходимые оборотные средства предприятиям, создавая им условия для своевременного, стабильного и качественного выполнения контракта и в то же время контролируя их работу.

Другое направление государственной политики предполагает привлечение национальных корпораций, имеющих проекты во всех отраслях экономики, к развитию дальневосточных территорий. И здесь Дальневосточный Сбербанк полноценный участник процесса, поскольку обладает мощной ресурсной базой, предлагая наиболее приемлемые условия инвестиционного кредитования. Например, максимальный срок вложений в инвестиционный проект в Сбербанке сегодня составляет 15 лет. Такой временной горизонт даже превышает среднюю потребность рынка, в основном, использующего «длинные» деньги до 10 лет. На практике – средний срок реализации проекта не превышает 2-х лет. Таким образом, условия Сбербанка дают предприятиям необходимое время для достижения заданных объемов бизнеса. Существует еще целый набор продуктовых опций, выводящих банк в лидеры в сегменте инвестиционного финансирования. Дальневосточный банк Сбербанка России оказывает поддержку 716 инвестиционным проектам во всех отраслях экономики. Общий портфель «длинных» кредитов превысил 30 млрд рублей. Общий объем вложений банка в экономику Дальнего Востока за 2011 год составляет почти 140 млрд рублей.

– Какие важные социальные проекты региона поддерживаются Сбербанком?

В целом инвестируются все отрасли экономики региона, включая авиа- и судостроение, сельское хозяйство, торговлю и жилищное строительство. В частности, свыше 7 млрд рублей Сбербанк направил на финансирование строительных проектов региона, значительная часть этих средств вложена в возведение социального жилья в Хабаровском крае и Амурской области. На проект газификации города Хабаровска банком выделено 6 млрд рублей. В 2012 году будет продолжено финансирование большого проекта по строительству малоэтажного жилья в городе Тында Амурской области. В Сахалинской области при поддержке Сбербанка будут построены три новых детских сада, общая стоимость проекта 798 млн руб.

– Обширные территории Дальнего Востока требуют и приоритетного развития инфраструктуры. А в чем здесь участие Дальневосточного Сбербанка?

– Сбербанк много лет финансирует строительство новых и реконструкцию действующих дорог, а также участвует в возведении многочисленных мостов. Также мы предоставляем кредитные ресурсы лизинговым компаниям на приобретение спецтехники и оборудования. Сбербанк финансирует строительство федеральных трасс М-60 Хабаровск – Владивосток и «Амур» Хабаровск – Чита. В числе наших важнейших транспортных проектов можно назвать и строительство автодорог Хабаровск-Лидога-Ванино, Селихино-Николаевск-на-Амуре. В целом на развитие и строительство важнейших транспортных объектов Сбербанком выделено свыше 3 млрд рублей.

– Стоит ли ожидать изменения политики Сбербанка на восточном направлении?

– В рамках кредитной и клиентской политики банка изменения возможны главным образом в виде упрощения предложения и облегчения доступа к сервисам. Уже в ближайшее время такие корректировки ждут клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. С этой целью мы создали для предпринимателей «Центры развития бизнеса», в которых можно получить все необходимые продукты и услуги. Они уже открыты во Владивостоке, Благовещенске, Южно-Сахалинске, скоро заработает такой центр и в Хабаровске. Здесь, кроме кредитных предложений, клиенты могут получить большой спектр консультативных услуг, способствующих развитию бизнеса.

Изменения произойдут и в определении лимитов кредитования. Сейчас наши офисы транслируют клиентам собственные ограничения по объемам финансирования. Но любое наше подразделение является составляющей частью большого механизма Сбербанка, способного в короткое время сосредоточить необходимый ресурс в любом месте своего присутствия. Поэтому понятие лимитов превращается в условность. Увеличивает доступность и модернизация системы принятия решений – получить кредит в Сбербанке теперь можно в считанное время. Сам же клиент просто имеет возможность пользоваться всеми возможностями огромного банка в любой точке его филиальной сети, ограничиваясь только собственной платежеспособностью.

– Дальневосточный Сбербанк принимает активное участие в реализации проектов саммита АТЭС во Владивостоке. А что банк намерен сам реализовать на саммите?

– Мы всерьез меняем облик Сбербанка во Владивостоке, обновляя наши офисы и делая их еще более комфортными. В офисе, который мы строим на острове Русский, будут продемонстрированы технологии, только появляющиеся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одна из них – система бесконтактных платежей, в которой мобильный телефон является устройством, позволяющим осуществить все необходимые финансовые операции. Из внешних элементов можно выделить появление робота. Он будет подъезжать по зову клиентов не только для забавных разговоров, предложения услуг и рекламы продуктов, но и для проведения банковских операций с помощью личного гаджета. Кроме того, на Русском электроника будет распознавать клиентов, автоматически вынося подходящие предложения по использованию наших продуктов. В будущем создаваемая инфраструктура станет площадкой по внедрению и обкатке современных банковских технологий, которые получат распространение в других дальневосточных городах.

– Вы приехали на Дальний Восток недавно. Оцените свежим взглядом положение дел…

– Я уверен, что должен быть решен вопрос налоговых преференций для Дальнего Востока, снижающих общий уровень производственных затрат. Сегодня, например, ставки аренды имущества для Дальневосточного Сбербанка в среднем втрое выше, чем ставки на территории Северо-Кавказского Сбербанка, где я долгое время работал. При этом условия ведения бизнеса на Северном Кавказе легче уже потому, что плотность населения там значительно выше. Руководство Сбербанка России прекрасно понимает условия, в которых сегодня находятся дальневосточники, и потому внутри единой структуры существуют преференции для Дальневосточного банка, в результате чего действующая на Дальнем Востоке кредитная ставка является самой низкой в системе. При этом не могу не отметить предпринимательскую активность местного бизнеса. Перспективы Дальневосточного региона я оцениваю весьма высокого и свою работу вижу в том, чтобы позволить в полной мере реализоваться предпринимательским талантам дальневосточников.

Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».