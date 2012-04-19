Дальний Восток - лакомый кусок для федеральных банков

Традиционно в апрельском номере «ДК» подводит годовые итоги работы финансового сектора ДФО. По оценкам экспертов, банковская система в целом продемонстрировала достаточно уверенный рост практически по всем показателям, и многие послекризисные проблемы остались позади. Депозитный рынок России вырос в среднем на 20%, кредитный – на 36%, при этом в 2012 году ожидается сохранение динамики роста, хотя и в более умеренных темпах.

Вклады: уверенный рост

Повышение процентных ставок по вкладам в 2011 году для многих кредитных организаций стало необходимой мерой для решения проблем с ликвидностью, возникших во второй половине года. Впрочем, в крупных банках, на счетах которых формируется основная часть депозитного портфеля дальневосточников, проценты повышались лишь для следования общей тенденции, считают сами участники рынка. Так или иначе, жители региона весьма охотно откликнулись на этот «призыв» и активно давали деньги в рост, за год пополнив банковские копилки в разных дальневосточных субъектах на 12-40%. По состоянию на 01.01.2012 г. общая сумма привлеченных средств физических и юридических лиц (за исключением кредитных организаций) в ДФО составила, по данным сайта Центрального Банка РФ, порядка 1042 млрд рублей, т. е. на 482,5 млрд больше, чем год назад.

Уже традиционно лидером по привлечению средств граждан и юридических лиц в прошлом году выступили банки Амурской области, где погоду на рынке делают два банка, по объемам своего бизнеса и географии работы уже перешедших в разряд федеральных – Восточный Экспресс банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк. ЦБ РФ фиксирует увеличение объемов привлечения вкладов в региональных банках области на 47,5% – до 139,4 млрд руб. Впрочем, для филиалов банков с головными офисами в других регионах здесь также был характерен уверенный рост – объем привлеченных средств вырос до 44,5 млрд руб., прибавив 20,5%.

Хорошую динамику в привлечении средств физических и юридических лиц показали банки Приморского края: депозиты на их счетах окрепли на 33,6% и достигли 43,7 млрд рублей. Основные же средства приморцев и компаний сосредоточены в филиалах банков, зарегистрированных на других территориях, – 137,5 млрд рублей (рост 15%). Такая же картина характерна и для Хабаровского края – инорегиональные банки на конец года аккумулировали на этой территории 178,1 млрд рублей (рост 28,6%). Но при этом региональные банки показали один из самых низких показателей роста – всего 2,5%. Их общий депози составил 31,6 млрд рублей.

Более половины всей депозитной копилки банков составили вклады физических лиц. Чемпионом здесь вновь оказалась Амурская область – 158 млрд рублей (+35%). Высокую сберегательную активность также продемонстрировало население Хабаровского края: их вклады выросли на 44,4 млрд руб. (+30,2%) и составили 191,3 млрд рублей. По темпам роста замыкает тройку Чукотский автономный округ, где объем депозитов физических лиц увеличился на 28% и составил более 5 млрд рублей. Двумя годами ранее эта сумма равнялась 3,9 млрд и не менялась на протяжении всего 2010 г.

Достаточно активно несли в банки свои сбережения жители Приморского края, Магаданской и Сахалинской областей (+ 20%), Республики Саха (+18,6%), ЕАО (+17%). Наиболее сдержанный, по сравнению с другими регионами, рост вкладов населения наблюдался в Камчатском крае (+15,6%).

Кредитование: драйверы роста

Если для вкладов дальневосточников в 2011 году был характерен равномерный и достаточно уверенный рост, то ситуация с кредитованием в ДФО развивалась неоднозначно: динамика изменения объемов кредитования в регионах варьировалась от -45,7% (ЕАО) до +85% (Хабаровский край). Рост выдачи займов наблюдался также в Чукотском АО (+67,3%), Магаданской (+32,9%) и Амурской (+30,6%) областях, Республике Саха (+31,9%) и Камчатском крае (+17,9%). Таким образом, в общедальневосточном зачете объем выданных кредитов за 2011 год увеличился на 36,5%, составив 880,5 млрд рублей.

Наибольший разброс между регионами Дальнего Востока проявился в сфере кредитования физических лиц. Отрицательную динамику здесь продемонстрировали, в первую очередь, ЕАО и Сахалинская область.

Как сообщается в аналитической записке ГУ ЦБ по Приморскому краю за прошлый год, «кредитный портфель банковского сектора уменьшился на 9%, его удельный вес в совокупных активах изменился с 54% до 43%». Однако эти цифры не отражают истинного положения дел в экономике края. «Снижение связано с передачей ссудных операций филиалами ОАО «Сбербанк России», функционирующими на территории края, на баланс вышестоящего структурного подразделения, расположенного в Хабаровске. Реальный рост кредитов и прочих размещенных средств банковского сектора, без учета ссуд филиалов ОАО «Сбербанк России», за отчетный год составил 31%», – сообщает ГУ ЦБ.

Следует отметить, что региональные банки, традиционно работающие с кредитованием населения, в прошлом году обеспечили наибольшую динамику прироста этого вида актива. Так, Восточный Экспресс банк, в портфеле которого доля кредитов гражданам составляет 98%, увеличил их объем на 69%, АТБ с долей в 70% ссуды гражданам практически удвоил.

По данным банка России, наиболее активным спросом населения кредитные продукты пользовались в Хабаровском крае, Амурской и Магаданской областях, Республике Саха (Якутия).

Довольно интересно, как на этом фоне в регионах менялись объемы кредитования дальневосточных предприятий и организаций. Так, в Приморском крае сумма кредитов, выданных за год юридическим лицам, превысила показатель 2010 г. почти на 40% и составила 134,8 млрд рублей. Иная ситуация складывалась в Амурской области: если население кредитовалось в полтора раза активнее, чем в 2010 г., то предприятия, напротив, наращивали темпы довольно осторожно (всего на 3,4%). Наиболее высокий рост объемов кредитования был зафиксирован в Хабаровском крае (77%) – прежде всего за счет филиалов банков других регионов, почти вдвое увеличивших сумму выданных кредитов.

Впрочем, практически все самостоятельные банки дальневосточных регионов также сумели уверенно увеличить долю юридических лиц в своих кредитных портфелях. Как отмечает вице-президент ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» Дмитрий ГРИДНЕВ, кредитный портфель банка вырос за прошлый год на 30,9% и составил 9,28 млрд рублей (по ф. 101 бух. баланса), причем 7,69 млрд руб. – это портфель юридических лиц, из которых 1,1 млрд руб. пришлись на малый бизнес.

По мнению начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса ОАО «Дальневосточный банк» Натальи КАЛЮЖНОЙ, основными драйверами развития кредитования бизнеса на Дальнем Востоке в 2011 году являлись улучшение общей экономической ситуации в России, создание в субъектах ДФО различных фондов поддержки предпринимательства, а также участие многих компаний-заемщиков в строительстве объектов саммита АТЭС.

Одним из факторов роста кредитных портфелей банков, по мнению управляющего Хабаровским филиалом ВТБ24 Александра ПАЛЬЦЕВА, стала ипотека.

– Объем ипотечного кредитования в крае за 2011 год увеличился в 2,6 раза, причем около 30% кредитов были выданы на строящееся жилье, – отмечает он. – Несмотря на весьма ограниченный рынок хабаровской недвижимости, а также прогнозируемое повышение процентных ставок в 2012 году, мы ожидаем продолжения роста ипотеки.

По словам хабаровских риелторов, особенным спросом в прошлом году пользовались ипотечные продукты от Сберегательного банка и ВТБ24. Выгодные и уникальные для рынка условия кредитования, прогнозируемое в дальнейшем повышение процентных ставок и «перегретый» рынок хабаровского жилья стали основными факторами столь стремительного увеличения спроса на ипотеку, считают риелторы.

Однако, несмотря на то что темпы роста показателей кредитования в 2011 году оказались значительными, в нынешнем году ожидать аналогичного бурного роста не приходится, считают эксперты.

– Сегодня мы видим, что в банковской сфере вновь начинает остро ощущаться дефицит ликвидности, впервые со времен его проявления в 2009 году. Из-за развития системных проблем в мировой экономике, в частности, экономики Еврозоны, усилился отток капитала из России, сохраняется высокий уровень ставок на рынке межбанковского кредитования, – отмечает начальник управления маркетинга ОАО «Дальневосточный банк» Дмитрий РЯДНО. – Удорожание ресурсной базы как следствие данных явлений будет толкать банки на увеличение процентных ставок по кредитам, что в свою очередь приведет к падению темпов их роста по результатам 2012 года по сравнению с более динамичным 2011 годом.

Технологии: курс на оптимизацию

Важным трендом российской банковской системы стало стремление кредитных организаций к оптимизации региональных структур и, как следствие, повышению эффективности бизнеса. По словам управляющего филиалом ВТБ в Хабаровске Евгения ОРЛОВА, практически все ведущие банки находятся сегодня на этом пути. Так, например, в 2011 году в дополнительные и операционные офисы были преобразованы филиалы НОМОС-РЕГИОБАНКа. В течение 2012 г. над этим планирует активно работать ВТБ.

– За последние годы очень серьезное развитие получили IT-технологии, и многие операции сегодня могут быть автоматизированы, – считает Евгений Орлов. – Практика показывает, что многие бухгалтерские и прочие бэк-офисные функции могут намного эффективнее выполняться в одном центре, чем отдельно, в разных точках продаж. На сегодняшний день для банков это прямой путь к сокращению издержек.

Подтверждение данной тенденции можно увидеть в том, как в дальневосточных регионах за 2011 год изменилось число филиалов и операционных офисов банков. Так, взамен трех банковских филиалов Приморский край приобрел 11 новых офисов обслуживания клиентов; не стало двух филиалов и на Камчатке, но открылось 13 офисов. Прирост числа банковских филиалов наблюдался в Амурской области (+1 филиал и 11 офисов) и особенно в Хабаровском крае, где помимо пяти новых филиалов открылись 24 новых офиса клиентского обслуживания.

Довольно активным для банков 2011 год стал с точки зрения предложения клиентам новых продуктов и сервисов. В борьбе за клиента многие банки пошли по пути обновления технологий обслуживания, расширения продуктовых линеек. По словам Дмитрия Гриднева, в офисах НОМОС-РЕГИОБАНКа был выделен отдельный состав менеджеров по работе с корпоративными клиентами и с малым бизнесом, свой клиентский блок появился и в розничном сегменте. Произошло обновление технологий и продуктового ряда по всем базовым направлениям.

О развитии IT в банковском секторе свидетельствует также появление различных телефонных и интернет-сервисов, таких, например, как возможность автоматического пополнения счета мобильного телефона из средств со счета в Сбербанке, оформление кредитной карты Альфа-Банка через Интернет и т. д. Важным шагом к улучшению качества обслуживания дальневосточных клиентов стало открытие в конце 2011 г. Сбербанком Центра эмиссии банковских карт в Хабаровске.

Среди проектов, которые уже получили развитие в начале 2012 года, начальник департамента розничного бизнеса ОАО «Дальневосточный банк» Руслан БЕРЕЗА отмечает в первую очередь новые продукты для дистанционного обслуживания держателей пластиковых карт. По его мнению, данное направление является одним из наиболее перспективных в банковском секторе и будет активно развиваться.

Переформатирование и новые игроки

Ушедший год, как и начало 2012 г., ознаменовался для банковского сектора Дальнего Востока появлением новых крупных игроков. Так, в мае свое полноценное развитие в регионе начал Банк Хоум Кредит, а в начале текущего года в Хабаровске открылся первый филиал крупного сибирского банка Уралсиб.

– Мы очень довольны развитием сети банковских отделений на Дальнем Востоке. Реалии даже превзошли ожидания, тем более что на сегодняшний момент наша сеть состоит уже из 32 отделений, – отмечает директор Дальневосточного филиала Банка Хоум Кредит Наталья ТЕРЕНЬКО. – Традиционно высокие результаты достигаются в Якутске, Хабаровске, отлично работают офисы в Южно-Сахалинске, Магадане. Немного медленнее мы достигаем намеченных целей во Владивостоке, но, по оценкам многих дальневосточных предпринимателей, да и по уже имеющемуся у нас опыту, Приморье трудно взять быстрым штурмом, это не простая территория.

Несмотря на достаточно жесткую конкуренцию, дальневосточный рынок банковских услуг сегодня не перенасыщен, считают эксперты, однако яркая региональная специфика делает Дальний Восток труднодоступным для многих федеральных банков и требует очень тщательной подготовки для его освоения.

Нельзя не отметить и то, что два крупнейших самостоятельных дальневосточных банка – Восточный Экспресс банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк (Амурская область) – продолжают успешно развивать свои филиальные и офисные сети по всей территории страны. И результаты экспансии не заставляют себя долго ждать: так, по данным РБК, в 2011году КБ «Восточный» поднялся уже на 13-ю позицию в рейтинге российских банков по объемам депозитов граждан (91,5 млрд руб.). Улучшил свои показатели и АТБ, поднявшись с 45-й строчки на 39-ю с объемом вкладов 27,8 млрд рублей.

– Ключевым событием минувшего года для НОМОС-РЕГИОБАНКа стало завершение интеграции в Группу НОМОС-БАНКа, в которую банк входит с 2005 года. Мощные финансовые возможности I группы НОМОС-БАНКа, занимающей второе место среди частных российских банков по размерам активов, широкая продуктовая линейка, современные технологии, а также доступ на международные рынки позволят НОМОС-РЕГИОБАНКу активно наращивать объемы финансирования экономики дальневосточного региона, – отметил Дмитрий Гриднев.

Впрочем, не обошелся 2011 год и без потерь. Отозвана лицензия у зарегистрированного в Приморском крае Востокбизнесбанка, который в прошлом фигурировал как дочерняя структура Транскредитбанка.

В целом дальневосточные банки завершили 2011 год достаточно успешно, о чем говорит как существенный рост активов, который продемонстрировало большинство банков, так и увеличение собственного капитала. Стоит отметить, что свои проблемы с собственным капиталом, актуальные для 2010 года, успешно решил не только такой крупный игрок, как Далькомбанк (Хабаровский край), чей капитал вырос на 84,7% (лучшая динамика), но и совсем небольшие банки. В минусе по объемам активов к концу года оказались Тихоокеанский Внешторгбанк (-5,15%, Сахалинская область), Роял Кредит Банк (-18,97%, Хабаровский край), якутский Алданзолотобанк (-4,92%) и приморский ДАЛТА-БАНК, в недалеком прошлом – Банк Меркурий (-0,82%).

Глеб АЛЕНИШКО, «Дальневосточный капитал».