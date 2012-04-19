Дальневосточным компаниям пора в лизинг

Климат на рынке лизинга в 2011 году оказался ровным, хотя тревожная атмосфера ожидания отмены ускоренной амортизации все же внесла свою лепту в нерешительность некоторых компаний. Дальневосточный лизинг (включая региональных и федеральных игроков) продемонстрировал смелость в решениях и поддержал проекты, которые до сей поры являлись рисковыми либо невостребованными, в их числе лизинг недвижимости, лизинг морских и рыбодобывающих судов, медицинской техники, оборудования для сельского хозяйства и строительных заводов и т. д.

Бизнес России и Дальнего Востока, в том числе после кризиса 2008-2009 годов, осознал, что пора развиваться дальше, хотя ожидать существенного снижения ставок по кредитам не стоит. Эксперты дальневосточного рынка констатируют очевидную тенденцию роста количества сделок в сфере лизинга с индивидуальными предпринимателями. В итоге средняя стоимость лизинговой сделки в ДФО варьирует в пределах 5-10 млн руб.

Регионы наравне с федералами

«Дальний Восток всегда был особым регионом, огромные площади, достаточно суровые климатические условия, почти вся таблица Менделеева и богатые рыбой моря. Все это в совокупности плюс реализация проектов федерального масштаба («ВСТО-2», космодром Восточный, объекты саммита АТЭС) накладывает свой отпечаток и на предметы лизинга. Явными драйверами роста в 2011 году явились спецтехника (в первую очередь самосвалы, затем землеройная техника) и оборудование по добыче и переработке рыбы. Достаточно высокий спрос со стороны сектора грузоперевозок и компаний горнодобывающего сектора характеризует и год наступивший», – комментирует сложившуюся ситуацию на рынке лизинга Сергей КЛЮШНИКОВ, управляющий региона Дальний Восток ООО «ЭКСПО-лизинг».

Таким образом, вполне оправданным стал сформировавшийся удельный вес дальневосточного лизинга относительно общероссийских показателей, с 2,6% в 2010 г., этот показатель дорос до 3,3% в 2011 г. Тогда как обороты лизинга в Сибири снизились в полтора раза, единственным в стране прорывным лизингополучателем оказался Урал, рост – более чем в 2 раза, с 8 до 19%.

По оценкам экспертов, лизинговая отрасль вышла из острого финансового кризиса. В то же время с учетом индекса-дефлятора в 2011 г. не удалось превысить показатели наиболее благополучного для рынка 2007 г.

Однако основные игроки дальневосточного рынка лизинга по-прежнему в сборе и по-прежнему представлены в сотне крупнейших лизингодателей по объему портфелей: ВТБ лизинг, ВЭБ-лизинг, Сбербанк Лизинг. Позиционирование компаний-лидеров, исходя из сумм новых договоров, заключенных на Дальнем Востоке, по версии профессора Высшей школы экономики В.Д. ГАЗМАНА, выглядит следующим образом: ВЭБ лизинг, «Универсальная лизинговая компания», ВТБ-Лизинг совместно с ГЛК «ТрансКредитЛизинг» (Москва). Четвертое место – за Сбербанк Лизингом.

Наиболее крупные представительства компаний работают во Владивостоке и Хабаровске. Деятельным участником рынка на Сахалине продолжает оставаться SALCO из Южно-Сахалинска, когда-то одна из первых сделавшая ставку на лизинг недвижимости (25-е место среди более чем 30 компаний на Дальнем Востоке по суммам новых договоров за 2011 год и 89-е место в России). Магадан, Камчатка и Чукотка получают лизинг вахтовым методом, как только на место приезжают активные менеджеры с материка. Вместе с тем в Магаданской области и Камчатском крае давно действуют филиалы ЗАО ЛК «Восток», в 2010-2011 годах в данных субъектах Федерации, а также Благовещенске, Хабаровске, Якутске были открыты подразделения «ЭКСПО-лизинг» (7-е место в ДФО по суммам новых договоров 1,37 млрд руб. и 36-е место в общероссийском рейтинге).

Хабаровский рынок лизинга достаточно емок, около 35 лизинговых компаний проводят здесь свои сделки. Активных лизингодателей в Хабаровске больше, чем в Приморье, хотя сделки по суммам могут быть и меньше, чем в приморской столице. Так, безусловный лидер в Хабаровском крае – «Универсальная лизинговая компания» (31-е место по данным общероссийского ренкинга портфелей лизингодателей – Газман-Лизинг-2011) представлена и в числе заметных лизингодателей Сибири.

Приморский лизинг отличился тем, что в 2011 году пережил два ребрендинга. В первой половине прошлого года «Дельта-Лизинг» переименовался в «Сименс Финанс», оставшись в ряду крупных федеральных игроков рынка с «портом приписки» Владивосток (14-е место по стоимости новых договоров – 11,6 млрд руб., 17-е место по ренкингу портфелей – 12,2 млрд руб. за 2011 год в общероссийском рейтинге компаний). Дальневосточная лизинговая компания (ЗАО «ДВЛК») в ноябре прошедшего года преобразована в ЗАО Лизинговая компания «Восток». По словам Анастасии ВАСИЛЬЦОВОЙ, старшего менеджера по работе с клиентами ЗАО ЛК «Восток», в планах – активное позиционирование на Дальнем Востоке, тем более что городами присутствия лизинговой компании по-прежнему остаются Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток и Хабаровск.

Одновременно заметной тенденцией на лизинговом рынке Приморья стал массовый переход руководителей из одной лизинговой компании в другую, и «обезглавливание» ряда представительств федеральных компаний, что ставит под сомнение их дальнейшее присутствие во Владивостоке. В то же время, как стало известно «ДК», активнее за лизинг в Приморье решили взяться Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), поддерживающая крупные проекты общероссийской значимости на Дальнем Востоке, и ВТБ24, открывающий в апреле филиал собственной лизинговой компании (ранее лизингом в банке занимались в контексте предоставления услуг малому и среднему бизнесу).

Малый и большой лизинг

Структура портфелей лизинговых компаний Дальнего Востока дает четкое представление о том, кто есть основная аудитория лизингополучателей региона. Ориентация на сделки с представителями малого и среднего бизнеса очевидна. Вместе с тем основные суммы приходятся на договоры с крупнейшими компаниями. Средний расклад по дальневосточному рынку таков: 60% сделок осуществлено с крупными клиентами, 40% – в сфере малого и среднего бизнеса.

Кроме всего прочего, каждая компания имеет собственные стандарты отнесения лизингополучателей к малому или крупному бизнесу. Для одних крепкий середнячок – компания, которая оформляет лизинг под проект в 400 млн руб., а микробизнес – какие-то 10 млн руб. А для других микробизнес – пирожковая, которая решила приобрести оборудование стоимостью не дороже 1 млн рублей. Градации в этих сферах достаточно сложны.

Объемы нового рынка, который удалось покрыть лизинговым компания на Дальнем Востоке, вселяют оптимизм. Хотя ряд экспертов ожидал от наступившего 2012 года эффекта «торможения».

В соответствии с мнением Сергея Клюшникова, в начале этого года, впрочем, как и в прошлом, наблюдалась низкая активность лизингополучателей. Отчасти ее можно списать и на политические риски – выборы президента России. В целом же ситуация этого года напоминает прошлый, затишье в начале года и затем равномерное увеличение заявок на лизинг. Таким образом, сокращения темпов прироста нового бизнеса на Дальнем Востоке в краткосрочной перспективе не предвидится. Наиболее востребованные клиентами «ЭКСПО-лизинг» сроки – 3 года при авансе в 20-25%. Сергей Клюшников полагает, что это оптимальный срок для большей части лизингополучателей, так как он позволяет при сравнительно небольшом увеличении долговой нагрузки существенно увеличить выручку организации.

«Несмотря на то что прогнозы некоторых экспертов пророчили кризис на I квартал 2012 года, компанию негативные последствия обошли стороной, а значит, в предстоящие месяцы ожидаем рост оборотов», – такими наблюдениями поделились с «ДК» в ЗАО ЛК «Восток». Лидером лизинга 2011 года, безусловно, является спецтехника. Анастасия Васильцова замечает, что данный показатель логично связан со стройками, приуроченными к саммиту АТЭС во Владивостоке. Оборудование в данном рейтинге занимает второе место. «Полагаю, что дальнейший спрос на предмет лизинга такого рода спадать не будет, так как необходимость поддержания объектов в рабочем состоянии, обслуживания созданной инфраструктуры все также высока. Кроме того, глобальные проекты, реализация которых заявлена на Дальнем Востоке в ближайшие годы, также потребуют высокого уровня обеспечения техникой, оборудованием. Наряду с этим многие наши клиенты выходят на новый уровень, открывая производственные линии в контексте уже существующего бизнеса. Подобные тенденции характерны для рекламных, строительных компаний, торговых организаций, которые через лизинг начинают развивать собственное производство продуктов питания, обеспечивая тем самым замкнутый цикл осуществления бизнес-проекта».

Как отмечает Дмитрий ИВАНОВ, директор приморского филиала ЗАО «Сбербанк Лизинг», в наступившем году компания планирует нарастить портфель сделок на Дальнем Востоке, делая основной акцент на сопровождении сделок для компаний малого и среднего бизнеса, диверсификации бизнеса по видам имущества, регионам, лизингополучателям. Как показывает практика, порядка 20% портфеля Сбербанк Лизинг в Дальневосточном регионе по объему финансирования приходится на сделки, заключаемые по упрощенному порядку рассмотрения, с наиболее ликвидным имуществом небольшой стоимости (легковой и грузовой автотранспорт стоимостью до 6 млн руб.). Порядка 80% сделок приходится на реализацию инвестиционных проектов крупных корпоративных клиентов.

В «Универсальной лизинговой компании» при увеличении объемов нового бизнеса на 31% рост количества договоров составил 51%. Это свидетельствует о том, что лизинговый портфель компании в 2011г. формировался не только за счет крупных VIP-клиентов, но и за счет предприятий малого и среднего бизнеса.

Доля обращений представителей малого и среднего бизнеса в «Сименс Финанс» варьирует от 70 до 90% в зависимости от региона. При этом компания активно финансирует и проекты по приобретению оборудования для крупных предприятий, вплоть до производственных линий стоимостью свыше нескольких десятков миллионов рублей. «Сегодня клиенты предпочитают приобретать в лизинг более качественную технику, транспорт и оборудование. Растут требования к качеству сервиса, оперативности, квалификации сотрудников лизинговых компаний, – сообщили в компании. – Сроки финансирования по-прежнему варьируются от 6 месяцев до 5 лет, средний срок сделки стремится к незначительному удлинению. В данный момент «Сименс Финанс» предлагает такие акции для приобретения в лизинг лесозаготовительной и дорожно-строительной техники, грузового транспорта, оборудования для пищевой промышленности. Они позволяют добиться максимального эффекта от использования лизинга как инструмента развития бизнеса».

Ставка на обновление

Эксклюзивные по меркам прошедших лет и красивые, с точки зрения социальной направленности, сделки стали все чаще востребованы дальневосточным бизнесом. Как отметил Дмитрий Иванов, Сбербанк Лизинг в прошлом году был реализован ряд интересных проектов в сфере лизинга недвижимости (в частности в Приморье). В данном случае должны быть учтены многие факторы, в том числе согласие с предложенными условиями как покупателя, так и продавца, что большая редкость. В числе сделок компании сегодня фигурирует уникальный для рынка лизинг судов для мореходной компании Магаданской области, который сопровождал Якутский филиал Сбербанк Лизинга. Суда были заказаны в одной из стран Скандинавии. Показательной явилась сделка с Находкинским судоремонтным заводом (НСРЗ), для которого поставили две специализированные линии по обработке металлоконструкций. Как известно, все металлические панели для основного пролета моста через бухту Золотой Рог, а также часть конструкций для моста через пролив Босфор Восточный, собраны именно на НСРЗ. Новое оборудование приобретено для будущих проектов.

По словам Анастасии Васильцовой, сегодня клиенты стали часто обращаться за лизингом недвижимости, понимая, что платежи по лизингу соразмерны арендным платежам, а итог сделки более выгоден, чем аренда. Условие принятия объекта недвижимости в лизинг – отдельно стоящее здание (не его часть или отдельное помещение в здании), а также оформленная в собственность либо в долгосрочную аренду земля под арендуемым ранее объектом. В ряду ярких сделок ЗАО ЛК «Восток» в 2011 году – оформление лизинга крана для приморской компании из ЗАТО Фокино и поставка чешской линии для производства хлебобулочных изделий для одной из дальневосточных компаний. Бизнес, направление деятельности которого связано с молочным производством, также ведет обновление собственного оборудования, оформляя его в лизинг. Организации, занимающиеся производством рыбной продукции, приобретают в лизинг оборудование для сортировки рыбы, его разделки и т. д.

Среди интересных сделок на Дальнем Востоке в федеральной компании «ЭКСПО-лизинг» Сергей Клюшников называет передачу рыбодобывающей компании Приморья «Зарубинская база флота» двух малых рыболовных сейнеров производства судостроителей Благовещенска, приобретение морозильного комплекса из Норвегии для ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод №55» (г. Петропавловск-Камчатский) аналогов которому по производительности и технологиям нет в мире. Не случайно, что по данным рейтинга В.Д. Газмана, «ЭКСПО-лизинг» заняла 1 место в России по финансированию пищевого оборудования.Перечень сделок в компании «Сименс Финанс» не ограничивался дальневосточными лизингополучателями и в 2011 году оказался также значительным: от лизинга отдельных единиц техники до финансирования комплексных проектов стоимостью в несколько миллионов евро. Важным этапом деятельности компании в прошедшем году стало приобретение оборудования «Сименс» для Перинатального медицинского центра в Москве. «Этот проект, который был реализован еще до ребрендинга «ДельтаЛизинг», вошел в число крупнейших сделок «Сименс» с частным медицинским центром и стал первым контрактом, заключенным при участии нашей компании», – рассказали в компании. Показательной оказалась сделка по приобретению оборудования для «Усть-Илимскхлеб», которая почти 30 лет производит кондитерские и хлебобулочные изделия для потребителей из Восточной Сибири, Бурятии и Новосибирска. В лизинг приобретены машина для раскатки теста Rondostar 4000 с компьютерным управлением, линия Polifain для формирования большого ассортимента изделий, машина для автоматической нарезки и завертывания.

Как видим, диверсификация бизнеса – характерный тренд как для лизингодателей, так и для лизингополучателей Дальнего Востока. Ставка на лизинг производственных линий для строительных компаний, сельского хозяйства, морского транспорта дает основание думать, что бизнес региона будет развиваться. Лизинг ему в помощь!

Яна МАЛЬЦЕВА, «Дальневосточный капитал».