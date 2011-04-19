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Ипотечный миллиард в месяц

19 Апреля 2011, 02:49 | Дальний Восток

За март 2011 г. объем выданных Сбербанком жилищных кредитов в Дальневосточном регионе составил более 1 миллиарда рублей. Столь рекордный месячный займ по ипотеке стал беспрецедентным для региона и говорит о реальном росте спросе на жилье и ожиданиях местного населения на финансовую стабильность.

Как сообщает пресс-служба банка, с начала года в Дальневосточном банке наблюдается ежемесячный рост спроса на ипотечное кредитование – на 20-25% в среднем. Так, в январе банком было выдано 318 жилищных кредитов, в феврале – уже 594, а по итогам марта банк реализовал более 800 ипотечных кредитов. В целом за 3 месяца этого года объем финансовых средств, выданных банком населению под ипотеку, составил свыше 2 миллиардов рублей.

По-прежнему большей популярностью пользуется жилье в Хабаровске и Хабаровском крае - здесь в марте было выдано займов почти на 800 млн рублей. На втором месте Владивосток и Приморский край - более 630 млн рублей. Примерно равные объемы выдаваемых кредитов на недвижимость в рамках собственных ипотечных программ Сбербанка в Амурской области (объем ссудной задолженности составил 375,6 млн рублей) и Сахалинской области (344,1 млн рублей).

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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