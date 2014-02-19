Во время кризиса малый бизнес Дальнего Востока ищет универсальный банк

Замедление темпов роста экономики в стране неминуемо затронуло предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) в Дальневосточном регионе. Конечно, о массовых закрытиях компаний Дальнего Востока речи не идет, но на различных сферах бизнеса стагнация отразилась по-разному. В том числе изменения коснулись взаимоотношений бизнеса с банками, где одни отмечают более взвешенный подход предприятий к своей кредитной нагрузке, другие - наоборот, желание бизнеса за счет "длинных" денег модернизироваться, дабы обеспечить в будущем рост.

Глобальных неразрешимых проблем среди клиентов дальневосточных филиалов банков не наблюдается, отмечают специалисты. Об этом можно судить хотя бы по тому раскладу кредитного портфеля МСБ, который сформировался в Дальневосточном Сбербанке.

По словам директора управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка Сбербанка Кирилла ГРИБОВА, основную долю в объеме выданных в 2013 году банком кредитных средств занимают кредиты на инвестиционные цели и вложения во внеоборотные активы - 39%, затем следуют кредиты на пополнение оборотных средств и беззалоговые кредиты с долями в размере 31% и 30%. По его мнению, в текущем году оборотные кредиты, беззалоговые экспресс-кредиты будут традиционно востребованы.

«Бизнес клиентов филиала НОМОС-РЕГИОБАНК продолжает развиваться, о чем говорят итоги 2013 года, - поддерживает коллег директор по розничному и малому бизнесу филиала НОМОС-РЕГИОБАНК Дмитрий ГРИДНЕВ. - И если есть какое-то замедление в одних сферах деятельности, то оно компенсируется другими».

Между тем, в зависимости от специфики того или иного банка, отмечаются и другие тенденции в предпочтениях клиентов. Так, по наблюдениям начальника отдела малого бизнеса ВТБ24 в Приморском крае Натальи БЕЛОГЛАЗОВОЙ, в 2013 году неопределенность ожидания развития экономической ситуации вела к тому, что клиенты сегмента МСБ более взвешенно подходили к вопросу наращивания кредитного портфеля, более четко определяли цели привлечения кредитных средств и отдавали предпочтение лимитным продуктам. При этом, по ее словам, по-прежнему заемщики активно реализуют инвестиционные проекты, тем самым повышая капитализацию бизнеса и усиливая устойчивость группы компаний.

«Следует отметить, что базовая линейка продуктов ВТБ24 уже доказала свою устойчивость в рамках самой жесткой проверки кризиса 2008-2009 гг., - говорит Наталья Белоглазова. - Но принимая во внимание сдержанность спроса со стороны потенциальных заемщиков и рост конкурентной борьбы за клиентов, банки в целом и наш банк в частности реагируют изменением продуктовой линейки - введением новых предложений. Например, наш банк проводил акцию по предоставлению финансовых ресурсов на срок до 10 лет на инвестиционные цели. Данное предложение учитывает ожидания клиентов в том числе на развитие финансируемого проекта исходя из пессимистичного сценария».

МСБ диктует условия

Как отмечают специалисты, бизнес стремится оперативно подстроиться под колебания в экономике, при необходимости «смягчить падение» и по возможности подготовить площадку для роста. Соответственно, банки стараются уловить настроения своих клиентов. В данном случае выигрывает та кредитная организация, которая своевременно разрабатывает актуальное для клиентов предложение. В связи с этим каждый банк в зависимости от потребностей своих предпринимателей разрабатывает одну «изюминку» или целый ряд выгодных предложений, акций, призванных, что называется, удержать и закрепить.

Банки все более активно вводят нефинансовые инструменты поддержки своих клиентов: бизнес-клубы клиентов банка, семинары, онлайн-обучение, причем как на общие темы ведения бизнеса, так и нацеленные на работу с конкретными банковскими продуктами. Кроме того, банкам интересны проекты, основанные на партнерстве с финансовыми и юридическими институтами. Все это обеспечивает устойчивую динамику роста кредитных портфелей.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного банка Сбербанка России, в 2013 году общий объем выдач кредитных средств в этом финансовом учреждении на 35% превысил объем 2012 года, увеличились и темпы роста кредитного портфеля. Следствием этого явился рост доли рынка СБ РФ по кредитованию малого и микробизнеса в Дальневосточном регионе на 5%.

«Данные показатели были достигнуты за счет изменений условий кредитования в более выгодную для клиентов сторону: дважды в 2013 году Сбербанк снижал ставки клиентам малого и микробизнеса (в марте и мае). Также в марте 2013 года для клиентов малого и микробизнеса СБ РФ отменил комиссии за выдачу кредитных средств и досрочное погашение задолженности клиентов. И самой важной и долгожданной стала акция по рефинансированию кредитов сторонних банков под сниженную ставку. Понимая потребности клиентов, СБ РФ не только улучшает кредитные предложения, но и оптимизирует свою продуктовую линейку под потребности бизнеса», - прокомментировал Кирилл Грибов.

«Банковский сектор также модернизирует, расширяет линейку предложений, - комментирует Наталья Белоглазова. - Федеральные банки, в том числе ВТБ24, понимают значимость внедрения новых продуктов не только для усиления конкурентных преимуществ на рынке. Новые продукты необходимы из-за изменения профиля клиентов, их стратегии ведения бизнеса. Банки, как финансовые партнеры, создают инфраструктуру для его полноценного развития. Банк ВТБ24 предлагает беззалоговое кредитование до 4 млн рублей, бланковое предоставление банковских гарантий в сумме до 4 млн рублей, в 2013 году появилось отдельное предложение по выкупу коммерческой недвижимости с оформлением объекта недвижимости на физ. лиц».

«Альфа-Банк запустил для бизнеса новые продукты исходя из потребностей и пожеланий наших клиентов: консьерж служба «Альфа-Консьерж», мобильное приложение для банк-клиента «Альфа Бизнес Мобайл», депозит «Альфа-Доход» с фиксированной ставкой, интернет-эквайринг Альфа-Pay, аналог чековой книжки карта Альфа-Сash и т.д. Все наши продукты отличает актуальность, простота и удобство использования, доступность по цене», - рассказала начальник управления массового бизнеса Хабаровского филиала Альфа-Банка Алина КАРПИНСКАЯ.

Для тех клиентов, которые даже в условиях непростой экономической ситуации продолжают активно расти, филиал НОМОС-РЕГИОБАНКа предлагает специальные долгосрочные кредиты под 100%-ый залог приобретаемого оборудования, транспорта (в т.ч. спецтехники) и коммерческой недвижимости. Среди таких предложений особым спросом в Хабаровском и Приморском краях пользуется коммерческая ипотека, условия которой адаптированы специально для малого бизнеса. «Количество поданных в 2013 году заявок на коммерческую ипотеку увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, - прокомментировал Дмитрий Гриднев. - Такой рост обусловлен удобством программы: длительный срок финансирования сделки в полном размере, без первоначального взноса, под залог приобретаемой недвижимости, без дополнительного обеспечения».

СБ РФ в IV квартале 2013 года запустил программу лояльности для своих повторных клиентов. В рамках данной программы для клиентов, имеющих положительную кредитную историю в банке, увеличивается срок кредитования на 12 месяцев относительно стандартных условий, появляется возможность выстроить график погашения таким образом, что до 30% суммы кредита может приходиться на последние 3 даты погашения, увеличивается сумма по беззалоговым кредитам «Доверие» до 5 млн рублей.

Также в банке продолжают действовать программы, позволяющие клиентам получить кредиты под залог приобретаемого имущества (недвижимость, оборудование, автотранспорт) без дополнительного обеспечения, причем под залог приобретаемой недвижимости максимальный срок кредита составляет 10 лет, подчеркнул директор управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл Грибов.

Как «классика банковского жанра», даже в эпоху замедления экономического роста в стране актуально беззалоговое микрокредитование. «Этот сегмент до сих пор демонстрирует позитивную динамику, - сообщила начальник управления МСБ ОО «Владивостокский» Дальневосточного филиала ОАО «Промсвязьбанк» Анна АКУЛОВА. - В Промсвязьбанке программа микрокредитования для МСБ на сегодняшний день также очень популярна. И это неудивительно, ведь мы собрали наиболее удобные и выгодные для клиента условия и опции в один продукт, способный удовлетворить потребность любого заемщика. Это кредит «Упрощенный», который дает возможность получить сумму до 3 млн рублей на срок до 5 лет без залога».

Мнения о востребованности инвестиционного кредитования в условиях непростой экономической ситуации среди экспертов расходятся. Многие отмечают, что инвесткредиты в последнее время снизили свои обороты. Между тем инвестиционное кредитование востребовано в тех регионах, где развивается производство и имеется недостаток в торговых и производственных площадях. Поэтому к инвестиционным кредитам чаще всего прибегают в Приморье и Хабаровском крае, отмечает Дмитрий Гриднев.

«Короткие» кредиты могут обеспечить бизнес оборотными средствами, но для серьезного развития и выхода на новый уровень без инвестиционных кредитов не обойтись, - говорит Дмитрий Гриднев. - Долгосрочное кредитование в большинстве своем интересно клиентам как для приобретения основных средств, капитальных вложений, приобретения недвижимого имущества, так и для реконструкции имеющегося и строительства собственной недвижимости. Некоторые в такой ситуации предпочитают взять одновременно несколько «быстрых» кредитов в разных банках. Но это может привести к увеличению нагрузки на бизнес, с одной стороны, и к ухудшению качества управления возникшей задолженностью, с другой. В такой ситуации филиал НОМОС-РЕГИОБАНК предлагает своим клиентам рефинансирование нескольких мелких кредитов в один. Этот вариант выгоднее, т.к. процентная ставка и размер ежемесячного платежа будут меньше».

В Дальневосточном Сбербанке также выделяют инвестиционную активность субъектов предпринимательства Приморского края, где доля инвестиционных кредитов в портфеле этого сегмента бизнеса составляет 45%, а оборотных - 25%. При этом у клиентов Хабаровского края картинка иная: здесь 42% - доля оборотных кредитов и лишь 16% - инвестиционные. «Данная статистика свидетельствует о большей склонности субъектов малого и микробизнеса в Приморском крае к вложениям в экономику края. В Хабаровском крае ниже инвестиционная активность субъектов малого и микробизнеса», - объясняет Кирилл Грибов, директор управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

Существенно увеличить свою долю на рынке обслуживания клиентов сегмента МСБ планирует Азиатско-Тихоокеанский банк, который также делает ставку на расширение в том числе и инвестиционного финансирования. По итогам 9 месяцев прошлого года АТБ получил премию «ЭКСПЕРТ РА» - «Лидер роста кредитования среднего бизнеса», что говорит об амбициозных целях банка и высокой конкурентоспособности.

Так, недавно здесь разработали новую программу гарантий на инвестиционные проекты. В 2013 году АТБ стал одним из двух банков, который получил от МСП-Банка (входит в группу Внешэкономбанка) госгарантию по инвестиционным кредитам предприятиям среднего бизнеса на 50 млн рублей.

Завоевать и удержать

Когда мы говорим о рынке МСБ, то нередко подразумеваем кредитование. Между тем большая часть малых предприятий приходят в банки прежде всего за качественным расчетно-кассовым обслуживанием, и только потом - за кредитами, отмечает Анна Акулова. В этом отношении рынок растет и в силу транзакционной активности малого и среднего бизнеса, чему способствуют новые сервисы и акции, которые анонсируют банки.

Начальник управления массового бизнеса Хабаровского филиала Альфа-Банка Алина Карпинская считает, что в ситуации экономической стагнации малый бизнес стремится обрести в качестве надежного и безопасного партнера именно универсальный банк, который сможет предложить продукты, выгодные в сочетании цены и качества, сервис, новые технологии, клиенториентированное отношение, уютный офис, удобное расположение банка и т.д. «Если раньше бизнесу было свойственно «хранить яйца в разных корзинах», сейчас большинство задается целью выбрать один единственный банк, отвечающий полностью его предпочтениям. Именно в стремлении к универсальности, надежности в выборе банка и проявляется стагнация в МСБ», - рассказала Алина Карпинская.

«Так, в Промсвязьбанке продолжается акция по открытию бесплатного первого расчетного счета. Мы расширили пакет SMS-информирования и ввели тарификацию расчетного обслуживания, запустили новый сервис, объединивший наш интернет-банк с онлайн-бухгалтерией «Мое дело». Теперь у клиентов есть возможность работать с двумя системами одновременно и проводить бухгалтерские и расчетные операции в режиме одного окна в рамках специального тарифного плана «Мое дело». Кроме того, с прошлого года наши клиенты могут воспользоваться услугой онлайн-резервирования счета. Сервис позволяет клиентам - индивидуальным предпринимателям и негосударственным коммерческим организациям еще до фактического открытия счета получить его номер и узнать платежные реквизиты», - рассказала Анна Акулова.

Большинство банков испытывают повышенный интерес к сегменту МСБ. Именно этим обусловлено великое разнообразие продуктов, акций и новых предложений для данного сегмента рынка, считает Алина Карпинская. Во многом большинство из этих продуктов предлагает что-то по очень низкой цене либо совершенно бесплатно. Это может быть открытие или обслуживание расчетного счета, зарплатный проект, размещение в депозит и т.д. Поэтому банкиры прогнозируют, что в 2014 году конкуренция среди банков в рамках данного сегмента будет только возрастать.

Настроенность на серьезную конкуренцию демонстрирует каждый банк. В 2014 году клиентам-бизнесменам региона, как и банкам, надо будет «завоевывать» и «удерживать» клиентов, подчеркнула Наталья Белоглазова. «Прежде сего - за счет качественных изменений, расширения предложения, услуг, зоны присутствия, - продолжила она. - Поэтому я думаю, что 2014 год станет годом роста сервиса, годом, когда нельзя позволить бездействие, и годом, когда надежность и репутация бизнес-партнеров будет одним из ключевых факторов успеха. ВТБ24 - банк, значительно расширивший сеть за счет интеграции с ОАО «Транскредитбанк» в 2013 году, поэтому даже территориально банк стал ближе к клиентам».

Анна РЫКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2014 год.