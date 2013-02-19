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Кредит от банка "КЕДР" становится доступнее
Владивостокский филиал банка «КЕДР» объявляет о снижении ставок по краткосрочным потребительским кредитам.
Елена Сухова, начальник отдела кредитования физических лиц: «Теперь клиенты, не имеющие кредитной истории в банке «КЕДР», могут получить кредит сроком до одного года по ставке всего 15,9 % годовых. Своим постоянным клиентам банк готов выдать кредит по льготной ставке 14,9 % годовых (процентная ставка увеличивается на 3,5 пп. при отсутствии страхования жизни и несчастного случая, либо на 2,5 пп. при отсутствии страхования, но привлечении созаемщика). Минимальная сумма кредита 10 тыс. рублей, а максимальная зависит только от Ваших доходов. Клиентов, получающих заработную плату на карту банка, ждет дополнительная скидка – 1,5 процентных пункта на указанную выше процентную ставку. Все, что понадобится заемщику для получения кредита - это документ, удостоверяющий личность, копия трудовой книжки, справка о доходах и поручительство в качестве обеспечения».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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