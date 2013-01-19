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Компания Sollers подтвердила намерение начать выпуск автомобилей Toyota во Владивостоке

19 Января 2013, 14:02 | Дальний Восток

Sollers-Busan, совместное предприятие Sollers и Mitsui, подтвердил намерение запустить серийное производство автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в 1 квартале 2013 года на производственной площадке Sollers во Владивостоке. Как ожидается, изначальные объемы производства составят 1 000 автомобилей в месяц, при этом ориентир СП находится на уровне 25 тыс. автомобилей в год.

«Планы Sollers увеличить объемы производства и включение результатов совместных предприятий с Mazda и Mitsui в отчетность по МСФО приведут к переоценке акций Sollers в сторону повышения», - считает директор БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков.

Эксперт отметил, что хотя российский автомобильный рынок и демонстрирует слабость (в конце 2012 г. темпы роста оказались практически на нулевом уровне), ФГ БКС  подтверждает рекомендацию «покупать» по акциям Sollers, которые сохраняют за собой статус истории роста благодаря партнерству с мировыми автопроизводителями.

«На данном этапе мы сохраняем целевую цену на уровне 1 005 руб. за акцию. На данный момент при оценке компании рынок учитывает показатели собственных мощностей Sollers и ее СП с Ford. Соответственно, включение результатов совместных предприятий с Mazda и Mitsui в оценку компании должно повысить целевую цену акций Sollers. Мы предполагаем, что первый этап переоценки начнется после публикации финансовых результатов за 2012 год в конце апреля, которые будут содержать показатели СП с Mazda, а второй – после публикации отчетности за I полугодие 2013 года по МСФО в начале сентября (включая показатели СП с Mitsui)», - рассказал Алексей Исаков.

Напомним, в октябре 2012 года Sollers запустил серийное производство автомобилей Mazda на Дальнем Востоке и теперь планирует выпуск автомобилей под маркой Toyota.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: фондовый рынок  автопроизводство  совместное предприятие  акции 



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