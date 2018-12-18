Центробанк принял решение, которое должно поддержать рубль

ЦБ РФ решил сыграть на опережение и увеличил с 17 декабря ключевую ставку на 0,25 процентных пункта в ожидании максимального уровня годовой инфляции в начале 2019 года.

Такое решение должно поддержать рубль. Ключевая ставка традиционно влияет на уровень ставок по кредитам и депозитам. Многие банки уже заложили вероятность повышения ключевой ставки в конце года в стоимость своих продуктов. Возможно, с учетом решения ЦБ РФ уровень ставок немного скорректируется, сообщает Банк России.



Следующее заседание ЦБ РФ состоится 8 февраля. Вопрос о дальнейшей судьбе ставки зависит от многих факторов, например: от инфляции, геополитической ситуации, санкций, цен на нефть.

По итогам 2018 года инфляция ожидается вблизи 4%, что соответствует цели Банка России. В ноябре годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 3,8% (3,9%, по оценке на 10 декабря). Рост годовой инфляции в ноябре в основном связан с увеличением с 2,7 до 3,5% темпа прироста цен на продовольственные товары. Этому способствовало изменение баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках. Продолжается подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля. На темпах роста потребительских цен уже начинает сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС. Большинство показателей инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, демонстрируют рост.

По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят 3,9 - 4,2% к концу 2018 года. Под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5,0 - 5,5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны. Повышение ключевой ставки носит упреждающий характер и позволит ограничить риски закрепления инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России. Прогноз учитывает принятое Банком России решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.

Рост российской экономики несколько замедлился, оставаясь вблизи потенциального. Годовой темп прироста ВВП снизился до 1,5% по итогам III квартала, что соответствует прогнозу Банка России и преимущественно связано с эффектом высокой базы в сельском хозяйстве. В октябре продолжился годовой рост промышленного производства, его динамика остается неоднородной по отраслям. Потребительский спрос растет меньшими темпами, чем в предыдущие месяцы. Его расширение происходит преимущественно за счет покупок непродовольственных товаров. В III квартале продолжился рост инвестиционной активности. Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в интервале 1,5 - 2%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



