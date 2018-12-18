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Чаепития и перекуры работодатель может не оплачивать
Роструд разъяснил, как бороться с опозданиями и перекурами, наказывая рублем
Как сообщает Buhgalteria.ru, за ненадлежащее исполнение работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, или несоблюдение трудовой дисциплины работодатель может применить к работнику только один из трех видов дисциплинарных взысканий (ст. 192 ТК РФ): замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (например, по п. 5 — 10 ст. 81 ТК РФ, п. 1 ст. 336 ТК РФ, ст. 348.11 ТК РФ),
Для некоторых сотрудников другие виды дисциплинарных взысканий (например, строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине и др.) могут быть предусмотрены законами, уставами и положениями о дисциплине.
Речь идет о работниках ОВД, следственного комитета, прокуратуры, госслужащих, работников рыбопромыслового флота, морского и железнодорожного транспорта, организаций, эксплуатирующих особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты.
Если в результате виновных действий работника (в том числе из-за ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей или несоблюдении трудовой дисциплины) работодателю был причинен материальный ущерб, то последний может, помимо дисциплинарной ответственности, применить к работнику материальную ответственность (взыскать ущерб). Если работодатель использует не предусмотренные законодательством меры ответственности (например, штрафы), работник вправе обратиться в трудинспекцию или суд, разъясняет Роструд. Но если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и прочих подобных перерывов не отработал положенное рабочее время, то работодатель не должен оплачивать это неотработанное время. При этом работодатель обязан вести учет фактически отработанного времени.
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