Чаепития и перекуры работодатель может не оплачивать

Роструд разъяснил, как бороться с опозданиями и перекурами, наказывая рублем

Как сообщает Buhgalteria.ru, за ненадлежащее исполнение работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, или несоблюдение трудовой дисциплины работодатель может применить к работнику только один из трех видов дисциплинарных взысканий (ст. 192 ТК РФ): замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям (например, по п. 5 — 10 ст. 81 ТК РФ, п. 1 ст. 336 ТК РФ, ст. 348.11 ТК РФ),

Для некоторых сотрудников другие виды дисциплинарных взысканий (например, строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине и др.) могут быть предусмотрены законами, уставами и положениями о дисциплине.

Речь идет о работниках ОВД, следственного комитета, прокуратуры, госслужащих, работников рыбопромыслового флота, морского и железнодорожного транспорта, организаций, эксплуатирующих особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты.

Если в результате виновных действий работника (в том числе из-за ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей или несоблюдении трудовой дисциплины) работодателю был причинен материальный ущерб, то последний может, помимо дисциплинарной ответственности, применить к работнику материальную ответственность (взыскать ущерб). Если работодатель использует не предусмотренные законодательством меры ответственности (например, штрафы), работник вправе обратиться в трудинспекцию или суд, разъясняет Роструд. Но если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и прочих подобных перерывов не отработал положенное рабочее время, то работодатель не должен оплачивать это неотработанное время. При этом работодатель обязан вести учет фактически отработанного времени.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

