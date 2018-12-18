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Китайцы готовы купить крупнейший банк Дальнего Востока?
Среди претендентов на Азиатско-Тихоокеанский банк есть и иностранцы
Интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ, Благовещенск) уже проявили три инвестора, в том числе иностранцы. При этом в конкурсе может принять участие и консорциум инвесторов.
«Есть как минимум три письма, которые были направлены в Банк России, об интересе к участию в конкурсе. Есть также устные заявления, которые на различных совещаниях с нами высказывают различные группы. Формально заинтересованность проявляли три покупателя», - сказал заместитель председателя ЦБ РФ Василий ПОЗДЫШЕВ.
По его словам, среди потенциальных покупателей есть иностранные инвесторы, госбанков нет.
ЦБ в понедельник объявил о планах провести 14 марта 2019 года открытый аукцион по продаже 99,99% акций АТБ. Стартовая цена продажи АТБ составляет 9,857 млрд рублей (размер собственного капитала банка). Аукцион пройдет в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион), шаг снижения - 1,286 млрд рублей. Минимальная цена продажи - 6 млрд рублей (размер уставного капитала банка).
Потенциальные инвесторы до участия в аукционе должны получить одобрение на приобретение акций АТБ от ЦБ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ЦБ с 26 апреля 2018 года возложил функции временной администрации в АТБ на УК ФКБС. В конце сентября регулятор стал владельцем свыше 99,9% акций АТБ, выкупив допэмиссию его акций на 9 млрд рублей. ЦБ уже предоставил банку для поддержания ликвидности 6 млрд рублей по рыночной ставке, АТБ эти средства уже вернул. Основными бенефициарами банка являлись Андрей ВДОВИН, Питер ХАМБРО и Алексей МАСЛОВСКИЙ (владели 59,17% через ООО «ППФИН Регион»), фонду East Capital принадлежало 17,91%, Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,71%.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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