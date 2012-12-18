Новогодняя распродажа кредитов в Сбербанке

Дальневосточникам стоит поторопиться, чтобы успеть получить недорогие деньги

В Дальневосточном Сбербанке набирает обороты новогодняя акция по предоставлению недорогих потребительских кредитов. С 1 декабря 2012 года по 31 января 2013 года население может получить займы на любые нужды по сниженным процентным ставкам.

При получении кредита в рамках программ «Потребительский кредит без обеспечения» и «Потребительский кредит под поручительство физических лиц» наилучшие условия предоставляются клиентам, получающим заработную плату на счета в Сбербанке, но и для работников предприятий, прошедших аккредитацию, и для всего остального населения предложение Дальневосточного Сбербанка является чрезвычайно выгодным.

Привлекательными для клиентов являются не только процентные ставки, но и отсутствие комиссий, в том числе скрытых, оперативность принятия решений о выдаче средств, увеличенные суммы займов. Кроме того, для оформления кредита необходимо предоставить минимальный список документов. Участникам зарплатных проектов достаточно предъявить паспорт, а остальным клиентам, кроме паспорта, необходимо предоставить справку о доходах и копию трудовой книжки. Идя навстречу клиентам, Дальневосточный Сбербанк отменил и требования к месту регистрации заемщика в населенном пункте по месту нахождения филиала банка, в который он обращается - теперь кредит может оформить гражданин с пропиской в любом населенном пункте Дальнего Востока.

Как рассказала заместитель руководителя Хабаровского отделения Дальневосточного Сбербанка Наталья ПОПОВА, акция позволяет клиентам, прибегающим к заимствованию средств накануне Нового года и после новогодних праздников, получить недорогой кредит, сэкономив собственные деньги. Важно также, что привлекательные предложения Сбербанка помогут многим избежать неприятностей, возникающих при увлечении быстрым кредитованием по одному документу, не предполагающим никакой реальной проверки заемщика, обеспечивающим риск невозврата высокой стоимостью заемных средств. Чтобы после праздников не обнаружить, что должны оказавшемуся «под рукой» во время покупки банку несоразмерно больше суммы займа, Наталья Попова настоятельно советует людям не терять голову во время новогоднего потребительского ажиотажа, при возникновении потребности в деньгах, не полениться, дойти до ближайшего офиса Сбербанка, или позвонить 8800-555-555-0, или зайти на сайт банка, чтобы сравнить процентные ставки. Она уверена: такое сравнение будет в пользу Сбербанка даже у дальневосточников, не являющихся участниками его зарплатных проектов.

За 11 месяцев текущего года Дальневосточным банком Сбербанка России выдано 170 тыс. потребительских кредитов на общую сумму более 40 млрд рублей, что более чем в 2 раза больше, чем за аналогичный период минувшего года. Идущая акция позволяет ежедневно увеличивать данный показатель. Как отмечает пресс-служба Дальневосточного банка Сбербанка России, средний размер потребительского кредита, выданного дальневосточникам в третьем квартале нынешнего года, составил 220 тыс. рублей.

Наталья Попова полагает, что потребительские кредиты и в наступающем году останутся одним из самых популярных продуктов Сбербанка. Развитию данного направления поможет идущая сейчас работа по разработке механизмов дальнейшего упрощения проверочных процедур, благодаря которым Дальневосточный Сбербанк сможет уже в 2013 году предложить населению быстрые и честные кредиты под очень привлекательный процент. Но инфляция и ситуация в мировой экономике не обещают общего снижения процентных ставок на банковском рынке, а потому стоит поторопиться сегодня, чтобы успеть получить недорогие деньги на праздничной распродаже кредитов в Сбербанке.

Александр НИКОЛАЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.