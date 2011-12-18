Эксперты: власти перед выбором — либо распродавать золотовалютные резервы, либо девальвировать рубль

16 декабря, ZRPRESS. Медленно, но верно, российская экономика скатывается к рецессии, которая может стать очевидной во второй половине 2012 года. Эксперты полагают, что в следующем году ВВП упадет, а рубль придется мягко девальвировать.

Деньги панически бегут из России.



За 11 месяцев 2011 года отток капитала составил около $74 млрд, сообщил сегодня первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. По его оценке, теоретически возможно, что по итогам года этот показатель достигнет $85 млрд.

Независимые эксперты дают более пессимистические оценки. Так, аналитик "Инвесткафе" Алексей Пухаев в беседе с корреспондентом "Росбалта" назвал цифру в $90 млрд, а директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев — $100 млрд, передала его слова пресс-служба компании. Это рекордный показатель, начиная с 2008 года, когда из страны убежало около $134 млрд.

По оценке Алексея Пухаева, отчасти такую динамику можно объяснить выборной истерией — крупный капитал пытается застраховаться от политических рисков, так как есть вероятность накала противостояния внутри политической и бизнес-элиты России. Также, полагает эксперт,



вывод капитала объясняется опасениями,

что в России вновь может повториться

политика "управляемого снижения курса рубля".

Некоторые эксперты прогнозируют, что уже в следующем году курс доллара может достичь 39 рублей — в случае ухудшения ситуации в Европе. Однако в этот раз мягко девальвировать свою валюту России будет труднее. Если ЦБ на это решится, это обойдется ему гораздо дороже, так как против его позиций могут выступить крупные фонды, играющие на валютных курсах, полагает Алексей Пухаев.

Отток капитала из страны уже стал сказываться на величине золотовалютных резервов. Хотя в целом за год можно говорить об их росте, конец года принес весьма невеселые результаты. С 1 сентября по 9 декабря 2011 года золотовалютная кубышка Центробанка опустела примерно на $32 млрд. Не помогли даже высокие цены на нефть, которые стабильно держатся выше отметки в $100.

Возможно, стоимость нефтяных контрактов могла бы оказаться и выше, учитывая обострение ситуации вокруг Ирана и недавно прошедшую войну в Ливии. Однако кризис в европейской экономике сдерживает игру нефтяных "быков". К тому же нефтяники постепенно готовятся к возможному временному выходу Ирана с сырьевого рынка — ОПЕК повысила квоты до уровня в 30 млн баррелей в день.

Директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает, что мир неотвратимо погружается во "вторую волну" кризиса. Отличие нынешней ситуации от 2008 года, полагает эксперт, состоит лишь в том, что если раньше все происходило достаточно быстро — сначала падение, потом отскок, то сейчас темпы "погружения" снизились, но зато в дальнейшем мир ждет тяжелое и длительное нахождение в болезненном состоянии.

По мнению Николаева, "российская специфика" в этой ситуации – это бюджет с неправильно расставленными акцентами и растущие налоги на бизнес, которые дестимулируют восстановление экономики. А в последние недели к этому добавились еще и политические риски: "После выборов наблюдалось падение на фондовом рынке на 7-9%, в то время как остальные индексы не падали, либо падали незначительно", — цитирует слова эксперта пресс-служба ФБК.

По прогнозу ФБК, в 2012 году вместо роста Россию ждет сокращение ВВП на 1-2%, дефицит бюджета будет на уровне 4-5%, инвестиции в основной капитал составят от минус 2% до 0, промышленное производство сократится на 3-4%, а инфляция будет на уровне 8-9%. При этом, по мнению Николаева, значительного ухудшения стоит ожидать после президентских выборов — во второй половине 2012 г.

Выступление премьер-министра и кандидата в президенты Владимира Путина 15 декабря показало, что пока в правительстве нет четкой модели системы антикризисных мер, что несет в себе определенные риски, дополнил коллегу Алексей Пухаев.

Президент банка "Российская финансовая корпорация" Андрей Нечаев также полагает, что ситуация очень напоминает 2008 год. Налицо активное сжатие ликвидности у банков, рост долгов перед Центробанком и ставок по депозитам. Существенными отличиями от прошлого кризиса являются по-прежнему высокие цены на нефть и отсутствие громких банкротств.

Сокращение положительного торгового сальдо, по мнению Нечаева, приведет к тому, что скоро власти встанут перед выбором —



либо активно распродавать

золотовалютные резервы,

либо девальвировать рубль.



"Конечно, это не краткосрочный прогноз. Но ожидать такого развития событий можно уже в 4-м квартале 2012 года", — предостерег экономист на заседании Экономического клуба ФБК "2012: то ли еще будет".

Владислав Кузьмичев, ИА "Росбалт".



