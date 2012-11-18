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Сбережения ваших средств - это выгодные вклады от ОАО «ОТП Банк»
Рост цен и инфляция со временем уменьшают наличность, чтобы ваши сбережения не обесценились, их нужно вкладывать и умело пользоваться финансовыми инструментами накоплений.
Самый простой и безопасный способ сохранить и приумножить накопленное - депозит, то есть вложение денег под проценты на счет в банке. К примеру, ОАО «ОТП Банк» предлагает разнообразную линейку депозитов, в которой клиент с любым достатком найдет привлекательный для себя вариант.
- Настоящий хит сезона, мы запустили предложение с 1 октября, условия очень привлекательные, - рассказывает главный клиенский менеджер операционного офиса «Владивостокский» филиала «Дальневосточный» ОАО «ОТП Банк» Лидия ШУРЛО. - Подробнее информацию можно узнать на нашем сайте www.otpbank.ru
Воспользоваться новым вкладом могут все, и он точно отвечает цели выгодно накопить за удобный срок, есть вклады, которые будут удобны и пожилым людям. У старшего поколения доход скромный, поэтому учтены для такой категории вкладчиков удобный первоначальный взнос по вкладу, срок, порядок и периодичность начислений и выплат процентов, возможность управления остатком на счете.
Кстати, при оформлении вклада можно сделать доверенность на кого-либо из членов семьи, чтобы управлять счетом при первой необходимости с учетом различных обстоятельств. Такая доверенность пригодится и держателям других видов вкладов.
- Еще одно интересное предложение, которое позволяет фактически управлять ставкой в течение определенного времени, - продолжает Лидия Шурло, - чем дольше деньги находятся на счете, тем выше процентная ставка. Удобно, когда срок вклада состоит из нескольких периодов, по окончании которых можно снять денежные средства без потери процентов. На нашем сайте www.otpbank.ru можно оставить заявку на персональную консультацию, с вами свяжутся наши специалисты, ответят на вопросы и предложат в удобное для вас время прийти для открытия вклада. Ведь у каждого клиента свои потребности и возможности. Мы с удовольствием подберем наиболее комфортный вариант работы для каждого.
Вклады ОАО «ОТП Банк» открывают привлекательные возможности для состоятельных клиентов. В качестве бонуса каждый из них получает в подарок дебетовую либо кредитную карту класса Cold платежных систем MasterCard или Visa.
Очевидно, что в ОАО «ОТП Банк» специалисты помогут подобрать удобный и выгодный вклад для каждого клиента.
Деньги, которые вы заработали, должны работать на вас.
Сергей КУЗЬМИН.
г.Владивосток, ул. Уборевича, 5а (4232) 2790-840 www.otpbank.ru
8-800-100-55-55. Реклама
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