Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Предложение будущим пенсионерам
С 11 октября жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска, Биробиджана и Ванино могут перевести свою накопительную часть пенсии в НПФ электроэнергетики, а также вступить в программу государственного софинансирования пенсий во всех отделениях НОМОС-РЕГИОБАНКа, сообщает пресс-служба банка.
Теперь для того, чтобы перевести свои пенсионные накопления в НПФ электроэнергетики, достаточно прийти в любой из офисов банка с двумя документами: паспортом гражданина России и свидетельством государственного пенсионного страхования.
«Мы рады приобрести нового партнера в лице ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК». Стратегия развития фонда предусматривает активное расширение клиентской базы. Благодаря сотрудничеству с банком, имеющим большой опыт розничных продаж и развитую филиальную сеть, мы рассчитываем увеличить присутствие фонда в Дальневосточном федеральном округе и предложить его жителям качественные пенсионные продукты», - комментирует вице-президент НПФ электроэнергетики Сергей ОКОЛЕСНОВ.
«Начав сотрудничество с НПФ электроэнергетики, НОМОС-РЕГИОБАНК расширил ассортимент предложений для людей, которые заботятся о своем финансовом положении и стремятся сделать его более благоприятным и прогнозируемым в долгосрочной перспективе, - говорит вице-президент НОМОС-РЕГИОБАНКа Дмитрий ГРИДНЕВ. - Новая услуга будет интересна людям всех возрастов, ведь никогда не рано начинать думать о том уровне жизни, который вы бы хотели иметь после выхода на заслуженный отдых».
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин