Предложение будущим пенсионерам

С 11 октября жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска, Биробиджана и Ванино могут перевести свою накопительную часть пенсии в НПФ электроэнергетики, а также вступить в программу государственного софинансирования пенсий во всех отделениях НОМОС-РЕГИОБАНКа, сообщает пресс-служба банка.

Теперь для того, чтобы перевести свои пенсионные накопления в НПФ электроэнергетики, достаточно прийти в любой из офисов банка с двумя документами: паспортом гражданина России и свидетельством государственного пенсионного страхования.

«Мы рады приобрести нового партнера в лице ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК». Стратегия развития фонда предусматривает активное расширение клиентской базы. Благодаря сотрудничеству с банком, имеющим большой опыт розничных продаж и развитую филиальную сеть, мы рассчитываем увеличить присутствие фонда в Дальневосточном федеральном округе и предложить его жителям качественные пенсионные продукты», - комментирует вице-президент НПФ электроэнергетики Сергей ОКОЛЕСНОВ.

«Начав сотрудничество с НПФ электроэнергетики, НОМОС-РЕГИОБАНК расширил ассортимент предложений для людей, которые заботятся о своем финансовом положении и стремятся сделать его более благоприятным и прогнозируемым в долгосрочной перспективе, - говорит вице-президент НОМОС-РЕГИОБАНКа Дмитрий ГРИДНЕВ. - Новая услуга будет интересна людям всех возрастов, ведь никогда не рано начинать думать о том уровне жизни, который вы бы хотели иметь после выхода на заслуженный отдых».