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Промсвязьбанк и МСП банк запустили новый кредит для МСБ
Промсвязьбанк совместно с Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банком) запустили новую кредитную программу для малого и среднего бизнеса (МСБ) - «МСП-Стимул», сообщается в пресс-релизе Промсвязьбанка.
В Промсвязьбанке программа получила название «Кредит-Стимул». Заем предоставляется на срок от 2 до 5 лет на сумму от 3 млн рублей до 60 млн рублей. Процентная ставка составляет 14,25% годовых. Кредит может предоставляться как в форме единовременной ссуды, так и в форме кредитной линии с лимитом выдачи.
Целью займа является приобретение, ремонт, модернизация основных средств, расширение действующего производства, внедрение новых технологий, развитие научно-технической и инновационной деятельности, экспортных операций и импортозамещения, приобретение товарно-материальных ценностей, аренда недвижимого имущества, а также выполнение госзаказа.
Обеспечением по кредиту могут выступать движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные ценности, поручительство региональных фондов поддержки МСП, банковские гарантии, а также поручительство третьих лиц и иные виды обеспечения.
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