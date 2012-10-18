Приморцам напоминают о том, как выглядят настоящие купюры

В 2011 году Банк России выпустил в обращение модифицированные в 2010 году банкноты образца 1997 года номиналом 500, 1 тыс. и 5 тыс. рублей в целях усиления их защиты от подделок. ГУ Банка России по Приморскому краю напоминает, что для надежного определения подлинности банкнот необходимо проверить не менее трех защитных признаков, а еще лучше - все.

Банкноты новой модификации содержат специальный комплекс защитных признаков, предназначенных для проверки подлинности банкнот - в банкоматах, торговых автоматах, счетно-сортировальных машинах кредитных организаций. Ряд защитных признаков предназначен для проверки подлинности банкнот населением.

Первое, что нужно проверить, - многотоновый водяной знак, который обязательно должен содержать плавные переходы от более светлых к более темным тонам по отношению к общему фону купонного поля банкноты. При этом число номинала светлее, чем остальные фрагменты водяного знака.

Один из основных защитных признаков банкнот модификации 2010 года - широкая защитная нить, имеющая на лицевой стороне банкноты выход на поверхность в окне фигурной формы («витражное окно»). Необходимо проверить, насколько участки выхода нити на поверхность совпадают с границами нити на просвет. Совпадение должно быть абсолютно четким, а сами границы пропущенной через бумагу нити слегка неровными.

В бумаге, из которой изготовлены банкноты, имеются защитные волокна двух типов - двухцветные и серые. Волокна не должны иметь одинаковую интенсивность цвета. Окраска волокна, уходящего в бумагу, становится менее интенсивной, чем у тех, что лежат на поверхности.

Тонкие штрихи на краях купонных полей, метка для людей с ослабленным зрением и текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь.

Для большей уверенности можно рассмотреть банкноту на просвет. Если поднять ее против источника света, видно число номинала, выполненное абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, не осязаемых на ощупь.

На новых банкнотах модификации 2010 года есть дополнительные защитные элементы. С оборотной стороны банкнот номиналом 500 и 1 тыс. рублей в зоне защитной нити видны темные повторяющиеся числа номинала, разделенные ромбами. При рассматривании на просвет числа и ромбы выглядят светлыми на темном фоне.

Стоит обратить внимание на оформление эмблемы Банка России. При изменении угла зрения у большей части этого защитного элемента меняется цвет. Края эмблемы сохраняют цвет. При ярком освещении под острым углом на эмблеме виден лаковый блеск.

В оформлении гербов городов, изображенных на банкнотах достоинством 1 000 и 5 000 рублей, использована оптически переменная магнитная краска (OVMI) зеленого цвета с эффектом перемещения яркой блестящей полосы. На новых банкнотах при их наклоне яркая блестящая горизонтальная полоса перемещается от середины изображения герба вверх и вниз.

На лицевой стороне пятитысячной банкноты, на фрагменте защитной нити, выходящей на поверхность бумаги в витражном окне, видны повторяющиеся изображения чисел «5 000». При наклоне банкноты они меняют положение - вверх-вниз. Это новый защитный признак, который впервые применен на банкнотах банка России. Кроме того, на однотонном поле при наклоне банкноты появляются красные и зеленые полосы, которые выглядят продолжением цветных полос, наблюдаемых постоянно на более темном участке в нижней части поля.

На фрагменте защитной нити, выходящей на поверхность бумаги на лицевой стороне банкноты номиналом 1000 рублей, в «витражном окне» при наклоне банкноты видны либо повторяющиеся изображения чисел «1000», разделенные ромбами, либо радужный блеск без изображения. На однотонном поле при наклоне банкноты появляются голубые и желтые полосы, которые выглядят продолжением цветных полос, наблюдаемых постоянно на более темном участке в нижней части поля.

На банкноте номиналом 500 рублей, при наклоне на однотонном поле появляется число «500», каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты (без изменения угла зрения) окраска каждой цифры меняется.

Подробнее познакомиться с внешним видом и признаками подлинности банкнот образца 2010 года можно на сайте Центробанка России http://www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».

Обращаем внимание на то, что изъятие банкнот старого образца происходит постепенно, и в денежном обращении, наравне с банкнотами 2010 года, по-прежнему будут находиться банкноты 1997, 2001, 2004 годов выпуска.

Отдел информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю.