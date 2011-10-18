Дальневосточникам доступен эффективный финансовый инструмент

Когда рубль крепнет, импортерам выгоднее покупать валюту также по "дальневосточному" курсу, не дожидаясь, пока "проснется" Москва.

13 октября представители ряда крупных предприятий Хабаровского края собрались за круглым столом, чтобы обсудить проблемы ведения бизнеса в условиях экономической нестабильности.

Эксперты банка ВТБ, выступившего организатором данного мероприятия, рассказали собравшимся о наиболее эффективных финансовых инструментах, позволяющих снижать риски в сложных экономических условиях – в частности, о тех, которые доступны только дальневосточникам.

По словам управляющего хабаровским филиалом ВТБ Евгения ОРЛОВА, интерес к этой теме проявила значительная доля регионального бизнеса: в обороте компаний, чьи представители посетили круглый стол, суммарно находится $1,5 млрд, при том что на все предприятия края приходится 2,6 млрд. Кроме того, в мероприятии приняли участие академик, директор Института экономических исследований ДВО РАН Павел МИНАКИР и заместитель руководителя аналитического департамента, начальник управления макроэкономического анализа ВТБ Капитал (Москва) Алексей МОИСЕЕВ, рассказавшие собравшимся об экономической ситуации на мировых финансовых рынках и возможных сценариях их развития.

Во второй, так сказать, «практической» части круглого стола участникам были представлены наиболее эффективные финансовые инструменты, предоставляемые банками и позволяющие минимизировать валютные риски.

- Многих предпринимателей сегодня беспокоит нестабильность мировой экономики: это и возможный дефолт в Греции, и снижение рейтингов США, и другие факторы. Знать, как развиваться в таких условиях, необходимо, прежде всего, компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, связанную с международными контрактами и валютными платежами, - отметил менеджер управления продаж продуктов финансового рынка ВТБ Капитал (Москва) Павел СПИЦЫН.

По его словам, одним из наиболее эффективных средств «самозащиты» является хеджирование (страхование) валютных и процентных рисков. Различные инструменты хеджирования, такие как «валютный форвард», «коллар», «опцион колл», «опцион пут» и другие, позволяют купить или продать валюту в заранее оговоренный срок и по заранее установленной цене. С одной стороны, если на момент покупки/продажи валюты текущий курс будет невыгодным, то благодаря хеджированию и, соответственно, заранее установленной цене, компания будет застрахована от убытков. С другой стороны, пояснил Павел Спицын, у некоторых инструментов хеджирования есть и обратная сторона медали: если на момент покупки или продажи курс будет более выгодным, чем ранее, то клиент не сможет воспользоваться такой благоприятной ситуацией.

- Не секрет, что дальневосточный бизнес постоянно сталкивается с сугубо региональными проблемами, такими как высокие транспортные и энергетические тарифы, кадровый дефицит, и т.д., поэтому вести здесь предпринимательскую деятельность значительно сложнее. Но в то же время именно дальневосточникам доступен еще один весьма эффективный финансовый инструмент – осуществление конверсионных операций до начала торгов на московской валютной бирже, - отметил Евгений Орлов.

Как рассказал Павел Спицын, такая практика хорошо зарекомендовала себя за последние два года. При этом, считает он, сложились определенные тенденции: когда рубль слабеет, у экспортеров появляется уникальная возможность продать валюту по более выгодному курсу, чем при открытии биржевых торгов. Когда рубль крепнет, импортерам выгоднее покупать валюту также по «дальневосточному» курсу, не дожидаясь Москвы.

- Как формируется «дальневосточный» валютный рынок, если нет торгов, а Москва спит? Откуда мы берем курс? Очень просто. В то время, когда на Дальнем Востоке утро, уже «уснули» США и «проснулась» Азия. Основными составляющими параметрами курсообразования для нас являются закрытие торгов USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD, цены на нефть, валютная корзина и др. Все это позволяет с точностью 98% угадать курс на начало московских биржевых торгов, - пояснил Павел Спицын.

По словам Евгения Орлова, такие конверсионные операции на сегодняшний день востребованы многими дальневосточными предприятиями.