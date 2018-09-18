Банк для предпринимателей

МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса

В ходе Восточного экономического форума МСП Банк заключил соглашение о реализации уникального социального проекта. На средства кредитной организации уже через год в Биробиджане будет создан современный плавательный комплекс, предназначенный, в том числе, для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Партнером банка выступает индивидуальный предприниматель Наталья ФИЛИМОНОВА. Созданный ей фитнес-центр «Вертикаль» намерен усилить социальное направление своей деятельности, реконструировав имеющееся здание под плавательный бассейн. Однако для реализации проекта требовалась солидная сумма - 25 млн рублей.

- Вокруг этого проекта, как говорят, «сошлись звезды», - отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий ГОЛОВАНОВ, комментируя подписанное соглашение. - Здесь и поддержка женского предпринимательства, и поддержка спорта, и обозначенная президентом России задача по развитию Дальнего Востока. Наш банк активно работает по всем этим направлениям, предлагая соответствующие программы кредитования.

- Проект связан с работой по оздоровлению детей с ограниченными возможностями. То есть речь идет о вложениях в «человеческий капитал», - отметил губернатор Еврейской автономной области Александр ЛЕВИНТАЛЬ. - Привлекая МСП Банк к нам в регион, мы помогли подобрать помещение в центре Биробиджана, чтобы предпринимателям было удобно работать. Мы понимаем, что МСП Банк предлагает бизнесу Дальнего Востока уникальные условия кредитования. Малый и средний бизнес составляет около 70% всех предприятий ЕАО, и для нас крайне важно, что у него появляются новые инструменты поддержки бизнеса специально для Дальнего Востока.

- МСП Банк - единственный банк, который устроил меня как представителя малого бизнеса. Благодаря содействию банка уже к осени 2019 года наш обновленный спорткомплекс должен открыться. Хочу сказать большое спасибо специалистам МСП Банка в Биробиджане и в Москве, работавшим с нами при оформлении кредита, - рассказала индивидуальный предприниматель Наталья ФИЛИМОНОВА.

По словам предпринимателя, предоставить необходимую сумму для реализации проекта, 25 млн рублей, смог только МСП Банк. Важно, что ставка по кредиту составит 6,5% годовых, что ниже действующей ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.

- Благодаря участию в программах федеральной Корпорации МСП у нас есть возможность предлагать уникальные процентные ставки для отдельных видов проектов, - подчеркнул председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.

Напомним, что за последний год МСП Банк значительно укрепил свое присутствие на Дальнем Востоке. Банком разработаны кредитные продукты специально для дальневосточных субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, МСП Банк фокусируется на поддержке проектов на территориях опережающего развития.

Досье "Золотого Рога": Ставка по кредитам в размере 6,5% годовых доступна в рамках программы Минэкономразвития РФ по льготному кредитованию малых и средних предпринимателей. Кредиты в рамках данной программы выдаются на проекты в приоритетных отраслях, в том числе – в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг. Максимальный срок кредитования по программе 6,5 составляет 7 лет. МСП Банк является участником данной программы с начала 2018 года.

На фото: Подписание важного соглашения состоялось на площадке Восточного экономического форума.

Фото Юрия РОГОВА.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.