Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банк для предпринимателей
МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
В ходе Восточного экономического форума МСП Банк заключил соглашение о реализации уникального социального проекта. На средства кредитной организации уже через год в Биробиджане будет создан современный плавательный комплекс, предназначенный, в том числе, для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Партнером банка выступает индивидуальный предприниматель Наталья ФИЛИМОНОВА. Созданный ей фитнес-центр «Вертикаль» намерен усилить социальное направление своей деятельности, реконструировав имеющееся здание под плавательный бассейн. Однако для реализации проекта требовалась солидная сумма - 25 млн рублей.
- Вокруг этого проекта, как говорят, «сошлись звезды», - отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий ГОЛОВАНОВ, комментируя подписанное соглашение. - Здесь и поддержка женского предпринимательства, и поддержка спорта, и обозначенная президентом России задача по развитию Дальнего Востока. Наш банк активно работает по всем этим направлениям, предлагая соответствующие программы кредитования.
- Проект связан с работой по оздоровлению детей с ограниченными возможностями. То есть речь идет о вложениях в «человеческий капитал», - отметил губернатор Еврейской автономной области Александр ЛЕВИНТАЛЬ. - Привлекая МСП Банк к нам в регион, мы помогли подобрать помещение в центре Биробиджана, чтобы предпринимателям было удобно работать. Мы понимаем, что МСП Банк предлагает бизнесу Дальнего Востока уникальные условия кредитования. Малый и средний бизнес составляет около 70% всех предприятий ЕАО, и для нас крайне важно, что у него появляются новые инструменты поддержки бизнеса специально для Дальнего Востока.
- МСП Банк - единственный банк, который устроил меня как представителя малого бизнеса. Благодаря содействию банка уже к осени 2019 года наш обновленный спорткомплекс должен открыться. Хочу сказать большое спасибо специалистам МСП Банка в Биробиджане и в Москве, работавшим с нами при оформлении кредита, - рассказала индивидуальный предприниматель Наталья ФИЛИМОНОВА.
По словам предпринимателя, предоставить необходимую сумму для реализации проекта, 25 млн рублей, смог только МСП Банк. Важно, что ставка по кредиту составит 6,5% годовых, что ниже действующей ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.
- Благодаря участию в программах федеральной Корпорации МСП у нас есть возможность предлагать уникальные процентные ставки для отдельных видов проектов, - подчеркнул председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.
Напомним, что за последний год МСП Банк значительно укрепил свое присутствие на Дальнем Востоке. Банком разработаны кредитные продукты специально для дальневосточных субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, МСП Банк фокусируется на поддержке проектов на территориях опережающего развития.
Досье "Золотого Рога": Ставка по кредитам в размере 6,5% годовых доступна в рамках программы Минэкономразвития РФ по льготному кредитованию малых и средних предпринимателей. Кредиты в рамках данной программы выдаются на проекты в приоритетных отраслях, в том числе – в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг. Максимальный срок кредитования по программе 6,5 составляет 7 лет. МСП Банк является участником данной программы с начала 2018 года.
На фото: Подписание важного соглашения состоялось на площадке Восточного экономического форума.
Фото Юрия РОГОВА.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Банк для предпринимателей
- АТБ подыскивают покупателя
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
Новости раздела
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Кто "слил" всех министров Путину?
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Дарькин развеселил рыбаков
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев