"Тройка Диалог" ушла в историю

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября, ZRPRESS. ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" переименовано в ЗАО "Сбербанк КИБ".

14 сентября глава Сбербанка Герман ГРЕФ сообщил, что банк зарегистрировал бренд Sberbank Corporate-Investment-Banking (CIB) вместо "Тройки Диалог".

По его словам, название "Тройка Диалог" практически не будет использоваться, корпоративно-инвестиционный бизнес банка будет работать под новым брендом.

"С сегодняшнего дня название "Тройка" ушло в историю. Оно сохраняется за нами, но мы не будем его использовать в подавляющем большинстве наших операций", - заявил Греф.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».