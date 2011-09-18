Курс рубля признали завышенным

Курс российской валюты по отношению к иностранной завышен, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. При этом чиновник скептически относится к намерению Центробанка провести плавную девальвацию, передает агентство Reuters.

Замглавы ведомства утверждает, что искусственное завышение курса рубля на фоне большой доли импорта в экономике уже в среднесрочной перспективе может привести к отрицательному балансу.

По словам Клепача, заявления Центробанка о том, что ситуация находится под контролем и в стране будет проведено плавное снижение курса рубля, беспочвенны. Он уверен, что подобное не представляется возможным и «никаких плавных девальваций» не существует.

Напомним, что в течение недавнего времени российская валюта подешевела на рубль по отношению к доллару. По наиболее пессимистичному прогнозу Минэкономразвития в скором времени обменный курс может составить до 40 рублей за доллар.