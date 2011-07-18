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Сбербанк хочет перевести пенсионеров на безналичный расчет

18 Июля 2011, 22:04 | Дальний Восток
Сбербанк РФ запустил проект по замене сберкнижек пенсионеров на пластиковые карты на всей территории России, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Александр ТОРБАХОВ, пишет "Финмаркет".

Он отметил, что вопреки ожиданиям, большинство пенсионеров позитивно воспринимают новые технологии и охотно соглашаются обменять сберкнижку на карту. Доля отказов по итогам реализации пилотного проекта зимой и весной текущего года в пяти городах составила всего 2%.

«Сейчас мы начинаем это делать во всех городах, во всех регионах РФ. Мы собирались проводить пилотный проект до конца лета, но поняли, что наши страхи не оправдываются, пенсионеры хорошо воспринимают современные технологии, поэтому сейчас, пенсионеры уже в любом городе РФ могут получить социальную карту», - сказал Торбахов.

Он выразил надежду на то, что большая часть пенсионеров обменяет сберкнижки на карты в ближайшие пару лет. Однако, по его мнению, на то, чтобы сберкнижки окончательно вышли из употребления, «уйдут годы».

Зампред правления добавил, что осенью Сбербанк планирует предложить пенсионерам новый продукт кредитования, который, по его словам, является уникальным для России. Параметры кредитной программы он не назвал, отметив только, что ее разработка находится в финальной стадии.

Автор: "Финмаркет"
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