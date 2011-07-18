Эксперт: Дефолт США обрушит курс рубля и цены на нефть

Аналитики строят прогнозы развития ситуации после 2 августа

Ситуация вокруг возможного дефолта США продолжает развиваться по негативному сценарию. Представители Республиканской партии в Конгрессе США не отреагировали на ультиматум президента страны Барака Обамы увеличить максимальный размер государственного долга, чтобы избежать дефолта, который может быть объявлен уже 2 августа.

В то же время республиканцы намерены разработать поправки к Конституции США, запрещающие принимать государственный бюджет с дефицитом.

Между тем, по сообщениям информагентств, демократы в противовес, вероятно, попытаются провести поправки, которые позволят президенту США лично принять решение о повышении предельного уровня госдолга. В рамках этого механизма Белому дому нужно будет направить в Конгресс предложение об увеличении потолка госдолга, которое законодатели должны будут отклонить, дав президенту возможность наложить вето на отказ парламента.

Согласно Конституции США, две трети членов Конгресса могут преодолеть наложенное президентом вето, что на практике означает возможность увеличения потолка госдолга при поддержке лишь одной трети членов Конгресса.

Советники демократов заявили, что сторонники плана среди их партии ждут, что Сенат – верхняя палата Конгресса США, большинство в котором находится у демократов, одобрит предложенные меры.

Однако остается неясным, одобрит ли этот проект по предотвращению дефолта США нижняя палата Конгресса – Палата Представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам.

Эксперты пока с сомнением относятся к этой перспективе сторонников Обамы, а финансовые аналитики продолжают озвучивать противоречивые прогнозы относительно развития ситуации после дефолта США.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Елена Туржанская, комментируя в своем обзоре возможные последствия после 2 августа, отмечает, может повториться ситуация 2008 года: доллар, как это ни парадоксально, может сохранить ведущие позиции, а цены на нефть, скорее всего, обрушатся.

Отвечая на вопросы, что будет с курсом доллара, эксперт высказывает мнение, что в случае дефолта вера в стабильность казначейских облигаций США будет мгновенно потеряна, и они резко упадут в цене.

«Федеральный Резерв бросится спасать ситуацию, печатать доллары и на них выкупать у паникующих инвесторов государственные долговые бумаги. По идее, курс доллара упадет, как падают любые национальные валюты в случае объявления государством дефолта. Однако в ситуации с США не все так просто и однозначно. Вбрасываемых ФРС в экономику долларов будет явно недостаточно, чтобы отсрочить массовые Margin Call`ы по всем миру. Стоит напомнить, что гособлигации США очень широко используются в качестве залога по кредитам, а также лежат в основе структурированных деривативов. А при обесценивании залога происходит Margin Call (требование банков и брокеров срочно, в течение нескольких часов, довнести обеспечение). Покрывать Margin Call в данном случае будет нечем – долларов в мировой системе окажется слишком мало, чтобы поддержать внезапно возникшие огромные обороты по взаимным требованиям между крупнейшими банками и корпорациями (в первую очередь, по кредит-дефолтным свопам, объемы которых приближаются к 25 трлн долларам). Парадоксально, но в период американского кризиса не стоит сбрасывать со счетов американскую валюту: она может значительно укрепиться против других валют», – прогнозирует аналитик.

Для сохранения капитала, по мнению эксперта, инвесторы, вероятно, обратят внимание на рынок золота, остающийся на протяжении десятилетий «тихой гаванью» в периоды нестабильности на финансовых рынках.

Как отмечает Елена Туржанская, желтый металл, начиная с ноября 2008 года, вырос в цене более чем на 115% и продолжает восходящее движение и по текущий момент, устанавливая все новые рекорды (14 июля котировки золота на товарной бирже Нью-Йорка COMEX впервые превысили отметку 1590 долларов за унцию, что стало новым историческим максимумом). По последним данным, на азиатских биржах цена на унцию золота составила 1598,41 доллара, на торгах в Нью-Йорке – 1599,2 доллара.

«Учитывая вышеописанную динамику, а также общепризнанную роль драгоценного металла в качестве «актива-убежища», мы предполагаем, что после возможной краткосрочной коррекции цена вновь начнет расти. Кстати, с 15 сентября (момента объявления Lehrman Brothers банкротом – многие экономисты считают эту дату официальной датой начала кризиса) золото потеряло за короткие сроки (около полутора месяцев) более 20%, однако потом начало довольно интенсивный рост», – отмечает аналитик ФГ «Калита-Финанс».

Комментируя перспективы хранения средств в банках, эксперт обращает внимание, что на конец 2010 года, по данным национального агентства финансовых исследований, треть населения России (32%) предпочитает для хранения сбережений банковские вклады. Судя по опыту 2008 года, банковская система вновь может выстоять.

В связи с этим отдельное внимание аналитик заостряет внимание на динамике процентных ставок по вкладам физических лиц в 2008-2010 годах. Урок 2008 года показывает нам, как будет себя вести рынок депозитов. Ставки в период кризиса повышались: банки хотели всеми правдами и неправдами остановить отток капитала и повышали плату за привлеченные средства. И только с апреля 2009 года ставки начали снижаться, – отмечает эксперт.

Вместе с тем аналитик полагает, что после дефолта США рубль, цены на нефть обрушатся, а вложения в недвижимость принесут существенные потери, как это было в 2008 году.

Как считает Елена Туржанская, первый в списке рискованных активов – российский рубль.

«Как известно, национальная валюта относится к рисковым валютам, кроме того, она в сильной степени коррелирует с ценами на нефть. В случае развития кризисной ситуации банки и хедж-фонды, в попытках срочно найти ликвидность для покрытия обязательств, о чем мы писали выше, начнут массово скидывать фьючерсы на нефть и промышленные металлы», – отмечает аналитик.

Соответственно, по оценке эксперта, с падением цен на «черное золото» начнет обесцениваться и российская валюта. Например, в конце 2008 года, когда нефть упала на 60%, рубль потерял около 40% (с 25 рублей в сентябре 2008 до 35 рублей в начале февраля 2009 года).

Рынку акций, который стандартно выступает «козлом отпущения», в кризисные моменты также грозит серьезный обвал, прогнозирует эксперт.

Напоминая ситуацию 2008 года, аналитик напоминает, что 15 сентября в течение торговой сессии индекс ММВБ опускался на 30%, а до конца года индикатор потерял более 45%. Превысить докризисное значение рынок смог лишь спустя 9 месяцев. Фондовые площадки развивающихся стран, к которым пока относится и Россия, очень чутко относятся к внешним факторам и реагируют на них весьма значительно, отмечает эксперт.

Комментируя возможное развитие ситуации на рынке недвижимости, аналитик отмечает, что особенностью этой сферы является его невысокая ликвидность, а также немалая степень риска в связи с долгосрочностью вложения, пишет РИА "Новый Регион".

«Несмотря на то, что в 2011 году ипотечные ставки продолжают снижаться и выглядят относительно привлекательными, пожалуй, нет ничего хуже, чем оказаться в период кризиса связанным по рукам и ногам ипотекой. Когда случился финансовый кризис 2008 года, многие кредитные организации прекратили выдавать ипотеку. По данным аналитического центра «Русипотека», в 2009 году количество выданных ипотечных кредитов сократилось почти в 3 раза. Вместе с этим ставки взлетели вверх, а о рефинансировании можно было только мечтать», – отмечает эксперт.