Замглавы Дирекции защитных технологий ФГУП «Гознак» Александр Мочалов заявил на пресс-конференции, что новые банкноты достоинством 500 и 5 000 рублей появятся в 2012 году.

Представитель ФГУП отметил: «Недавно Центробанк объявил о модернизации 500 и 5000-рублевых банкнот. Со следующего года они появятся в обращении».

Кроме того, Александр Молчанов пояснил, что «наиболее удачные защитные знаки старых купюр будут повторяться и на новых, но будут и абсолютно новые защитные знаки». На обновленный купюрах появится «бегающая полоса», которая будет видна при перекатывании купюры.