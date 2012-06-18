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АТБ поможет справиться с налогами
Владельцы карт Азиатско-Тихоокеанского банка могут проводить платежи по налогам непосредственно с сайта ФНС России.
Любой владелец карты АТБ (Classic, Gold, Platinum) может осуществлять платежи по налогам непосредственно с сайта ФНС России бесплатно.
Для этого необходимо зайти на сайт ФНС https://service.nalog.ru/debt/req.do, ввести необходимую информацию (ФИО, ИНН), выбрать из списка задолженности, которые необходимо оплатить, и форму оплаты (безналичный расчет), выбрать из перечня банков АТБ и далее следовать инструкциям на сайте.
«АТБ – один из немногих банков, подписавших с ФНС России соглашение об уплате платежей, администрируемых налоговыми органами. Мы предоставляем держателям наших карт эту услугу, поскольку понимаем, насколько это удобно для клиентов и как это экономит им время при проведении этих обязательных платежей», – так прокомментировал введение этого нового сервиса заместитель председателя правления АТБ Александр НЕПОМНЯЩИЙ.
«Дальневосточный капитал».
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