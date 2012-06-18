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Игорь Ким вновь сел в «Восточный экспресс»
Акционеры Восточного экспресс банка (КБ «Восточный экспресс») на годовом собрании избрали новый состав совета директоров, куда вернулся совладелец банка Игорь КИМ.
Занимающий 186-ю строчку в последнем рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России» Игорь Ким вышел из состава совета директоров «Восточного экспресса» в 2009 году и сосредоточился на работе в МДМ банке, который он возглавил после слияния с УРСА банком, совладельцем которого являлся. В начале 2012 года Игорь Ким полностью вышел из состава акционеров МДМ банка.
Досье "ДК"
Игорь Ким напрямую владеет 7,14% акций «Восточного экспресса», еще 8,54% контролирует через голландскую Antof N.V. При этом он также является основным бенефициаром (его доля составляет 77,1%) и председателем совета директоров Экспобанка (ранее Барклайс банк). Еще 12,36% акций «Восточного экспресса» принадлежат председателю правления Сергею ВЛАСОВУ.
Акционеры «Восточного экспресса» также утвердили годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и приняли решение чистую прибыль в размере 3,031 млрд рублей не распределять, дивиденды на размещенные акции не выплачивать.
На прошлой неделе Сергей Власов сообщил, что банк планирует провести допэмиссию акций и привлечь $100-150 млн (3,1-4,65 млрд рублей). В роли потенциального покупателя части эмиссии выступает ЕБРР. Также банк ведет переговоры об участии в этой допэмиссии с мировыми фондами, входящими в десятку крупнейших.
По словам Сергея Власова, перед банком стоит амбициозная задача по розничному кредитованию: занять в этом виде бизнеса место после Сбербанка и ВТБ. Для этого «Восточному экспрессу» нужно обогнать всего лишь пять банков: «Русский стандарт», ХКФ-банк, Газпром¬банк, Россельхозбанк и Росбанк.
Эксперты считают, что «Восточному экспрессу» это под силу.
Олег КЛИМЕНКО, «Дальневосточный капитал».
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