ДАЛЬАКФЕСУ – 20 лет

3 июня 2012 года свой 20-летний юбилей отпраздновала старейшая приморская страховая компания – ДАЛЬАКФЕС. В дни рождения принято рассказывать об имениннике. Редакция нашего журнала решила, что только генеральный директор ДАЛЬАКФЕСа, Людмила БРЮХНО сможет подробно рассказать о своей компании. Ей мы и предоставляем слово.

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Передо мной стоит непростая задача – рассказать о своей компании, но при этом сохранить объективность. Это сложно, потому что 20 лет назад мы с единомышленниками создали ДАЛЬАКФЕС, и все эти 20 лет я исполняю обязанности генерального директора компании. ДАЛЬАКФЕС – это очень существенная часть моей жизни, моё дело, о котором я думаю 24 часа в сутки, ДАЛЬАКФЕС – это моя гордость.

Наша компания была основана 3 июня 1992 года на базе холдинга АКФЕС. Это были сложные и прекрасные времена зарождения бизнеса в России. Мы многому учились, многое делали «на ощупь», методом проб и ошибок. Времена менялись, менялся ландшафт местного бизнеса, но наша компания так и осталась верна единожды выбранному имени.

Я помню практически каждый день из нашей 20-летней истории и могла бы, наверное, написать полноценные мемуары, но не хотела бы злоупотребить вашим вниманием, уважаемые читатели, поэтому краткую историю ДАЛЬАКФЕСа я приложу отдельной таблицей в конце этой статьи.

Я люблю выступать перед публикой, и сейчас я ощущаю себя, стоящей в большом зале, обращаясь к вам, уважаемые читатели. Я задаю себе вопрос: о чём самом важном я должна успеть рассказать вам в рамках довольно краткого выступления? И я понимаю, что хочу сказать о трёх важнейших характеристиках ДАЛЬАКФЕСа: о нашей миссии, о наших преимуществах и об источниках этих преимуществ.

В чём наша миссия? Миссия ДАЛЬАКФЕСа – быть страховой защитой. Если более развёрнуто: продавать качественный страховой продукт по адекватной цене и выплачивать страховые возмещения быстро и правильно.

В чём наши преимущества?

Во-первых, мы старейшая приморская страховая компания. За 20 лет на рынке мы научились адаптироваться к переменам и встречать новые вызовы.

ДАЛЬАКФЕС – страховщик с дальневосточным менталитетом: мы открыты, привыкли отвечать за свои слова, ценим дружбу и сотрудничество. Мы прекрасно знаем специфику нашего региона, его проблемы и всегда готовы предложить решение, подходящее под запросы клиента.

Во-вторых, ДАЛЬАКФЕС – надёжный страховщик. За долгое время нашей работы на страховом рынке не раз и не два мы оказывались перед дилеммой: застраховать риск по демпинговому тарифу или отказаться от него. И мы никогда не шли на демпинг, поскольку нет ничего более опасного в страховании и для клиента, и для страховщика: демпинг создаёт у клиента лишь иллюзию страховой защиты, но в случае убытка обычно начинаются проблемы с выплатой… Мы в ДАЛЬАКФЕСе же всегда рассчитываем на любой сценарий убытков и можем защитить нашего клиента в самом неблагоприятном случае.

В-третьих, ДАЛЬАКФЕС быстро принимает решения. Когда клиенту нужна оперативность, мы всегда идём ему навстречу и в течение нескольких часов предлагаем котировки по любым сложным рискам.

В-четвёртых, ДАЛЬАКФЕС любит и ценит своих клиентов. Это включает и индивидуальный подход, и сопровождение, и предоставление целого спектра дополнительных услуг, иногда далеко выходящих за пределы сферы страхования.

Итак, я рассказала о наших сильных сторонах. Источники нашей силы – это не коммерческая тайна; я готова поделиться этим знанием со всеми. И поскольку я привыкла структурировать свои выступления, чтобы не быть уж слишком многословной, остановлюсь также на четырёх важнейших пунктах.

В чем источники преимуществ ДАЛЬАКФЕСа?

Во-первых, это наши акционеры. Каждый из них заслуживает отдельной огромной статьи, поскольку эти компании – поистине столпы дальневосточного бизнеса. Имена наших акционеров известны в нашем регионе, наверное, каждому: Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), Восточный Порт, Дальневосточный банк. Я искренне благодарна нашим акционерам – они поверили в нашу компанию, всегда поддерживают нас, у них я сама частенько учусь умению вести бизнес. Очень рада, что на моём жизненном пути, практически неотделимом от жизненного пути ДАЛЬАКФЕСа, я встретила таких умных и талантливых людей, как руководители наших акционеров.

Во-вторых, это наши клиенты. Я готова перечислить все названия компаний – наших клиентов, помню почти наизусть все их риски. Ценю их доверие к ДАЛЬАКФЕСу, и наша компания делает всё, чтобы оправдывать его день за днём, год за годом.

В-третьих, – это наш коллектив. Мне кажется, что здесь достаточно будет сказать, что большинство сотрудников работае т в ДАЛЬАКФЕСе больше десяти лет. Люди бизнеса, я думаю, по одной этой фразе смогут оценить профессионализм и лояльность нашего коллектива. Однако я всё равно скажу, что каждый наш сотрудник ежедневно вкладывает свои силы, свой талант и профессионализм в развитие компании и обеспечение всех тех преимуществ, о которых было сказано выше. Я горжусь коллективом нашей компании, именно эти замечательные люди делают ДАЛЬАКФЕС той компанией, о которой я всегда мечтала.

В-четвёртых, я просто обязана упомянуть наших перестраховщиков. Как, надеюсь, всем уже известно из моих интервью, ДАЛЬАКФЕС на протяжении 17 лет сотрудничает с крупнейшей в мире перестраховочной компанией – Швейцарским перестраховочным обществом (Swiss Re). Для этого сотрудничества нам необходимо соответствовать высочайшим в мире условиям профессионализма и оценки рисков. Разумеется, мы очень многому научились у Swiss Re, и я очень ценю надёжность наших перестраховщиков и их доверие к нам. На российском рынке ДАЛЬАКФЕС работает также с самыми лучшими – с Русским перестраховочным обществом и Транссибирской перестраховочной корпорацией. Такие перестраховщики – источник не только надёжности, но и бесценного опыта.

…Я могла бы рассказывать о своей компании, кажется, целую вечность, но формат журнальной статьи требует краткости. Мне кажется, уважаемые читатели, я смогла остановиться на главном, на самом важном, что можно сказать о ДАЛЬАКФЕСе.

Впрочем, не могу не остановиться еще на нескольких моментах.

По меркам российского бизнеса, 20 лет – это большой срок. Фактически, это вся история бизнеса в России. Это несколько кризисов, которые мы пережили и из которых сделали правильные выводы. Это, без всякого сомнения, – повод праздновать и гордиться нашей компанией. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что наши первые 20 лет – это только начало. Нашему крупнейшему перестраховщику, Swiss Re, в этом году исполнится 149 лет. Сопоставляя возраст наших компаний, я думаю о нашем дальнейшем пути. Я горжусь историей ДАЛЬАКФЕСа, но наша компания устремлена в будущее: впереди нас ждет много вызовов, трудностей и побед.

И я, и ДАЛЬАКФЕС как компания продолжаем учиться. Экономическая среда меняется каждый день, и каждый день приносит что-то новое. Я хотела бы поделиться своими чувствами со всеми людьми бизнеса, используя ассоциацию: я встречаю юбилей компании не как точку в конце рассказа, а как многоточие в самом начале увлекательного романа.

Пользуясь случаем, хотела бы ещё и ещё раз поблагодарить наших акционеров, клиентов, работников и перестраховщиков за ваше доверие, за вашу поддержку и за ваш вклад в жизнь замечательной дальневосточной страховой компании – ДАЛЬАКФЕСа!

Вас, уважаемые читатели, благодарю за внимание к моей статье и желаю вам и всем вашим близким здоровья и удачи! …А о вашей страховой защите, как я люблю говорить, пусть позаботится ДАЛЬАКФЕС!

С уважением, Людмила БРЮХНО, Генеральный директор страховой компании ДАЛЬАКФЕС.

«Дальневосточный капитал».