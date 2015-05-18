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Объем расчетов в юанях на Дальнем Востоке вырос в 8 раз

18 Мая 2015, 16:37 | Дальний Восток

В первом квартале 2015 года объем внешнеторговых операций в китайских юанях клиентов Дальневосточного Сбербанка вырос в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 108 млн юаней. 93 % этих операций совершили клиенты Амурской области: почти половина внешнеэкономических сделок осуществляется приамурскими бизнесменами именно в этой валюте.

«Заметно потеснив доллар, юань набирает популярность и среди бизнеса Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области. На сегодня в Дальневосточном Сбербанке счета в китайских юанях открыли уже 300 компаний и индивидуальных предпринимателей, - подчеркнула Елена ПОДКОСОВА, директор Управления транзакционного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

В этом году экспортеры леса и сельскохозяйственных культур Дальнего Востока начали активно получать выручку от покупателей Китая в национальной валюте Поднебесной. Высокими темпами растет и доля расчетов в юанях за импорт продукции машиностроения, химической промышленности и товаров народного потребления китайского производства. Так, в первом квартале текущего года клиенты Дальневосточного Сбербанка получили 80 млн. юаней в качестве оплаты за экспортируемые товары. Платежи по импорту составили 28 млн. юаней.

«Активное развитие внешнеторговых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями является результатом устойчивых взаимовыгодных отношений Сбербанка со своими партнерами - крупнейшими кредитными организациями Китая», - отметила Елена Подкосова.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: юань  прямые расчеты  ВЭД  сбербанк  бизнес  экспорт 



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