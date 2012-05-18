Сбербанк поддержит бизнес "с нуля"

Крупнейший банк страны находится в процессе совершенствования нового ряда кредитных продуктов, которые ранее не имели аналогов на рынке. В июле 2012 года линейка Сбербанка пополнится кредитом «Бизнес-старт», для тех, кто желает начать собственное дело с нуля. В ряду стратегических целей - создание доверенной сети клиентов, запуск дистанционных продаж, своей очереди ожидает СберStore.

В ходе видеоконференции «Предпринимательство Дальнего Востока. Сбербанк. Пути развития», объединившей на своей площадке все региональные отделения Дальневосточного банка Сбербанка России, а также более 100 предпринимателей из Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Благовещенска, Арсеньева, Находки, Биробиджана, вице-президент банка, руководитель «ОПОРЫ России» Сергей БОРИСОВ заявил: «Масштабы мероприятий, направленных на поддержание малого и среднего бизнеса, а также обороты операций Сбербанка в данной сфере позволяют говорить о том, что в стране каждую минуту наш банк выдает предпринимателям кредит «Доверие». Популярность данного продукта растет день ото дня, и запущенная Сбербанком технология обработки заявок «кредитная фабрика» оправдывает свое назначение. Надеюсь, такой подход к делу является хорошим примером для других коммерческих банков. Мы не пытаемся быть монополистами, но лучшими быть намерены».

Деловая среда Сбербанка

Сегодня Сбербанк находится в процессе совершенствования нового ряда кредитных продуктов, которые ранее не имели аналогов на рынке, поэтому их внедрению сопутствует детальный анализ и предельная осторожность. Так, высокорисковые для банка беззалоговые кредиты стали прямым следствием запуска скоринговых систем и повлияли на оперативность принятия решений по кредиту. Председатель Дальневосточного банка Сбербанка России Евгений ТИТОВ подчеркнул, что удобный сервисный продукт для малого бизнеса «Деловая среда», который летом этого года Сбербанк запустит в тестовом режиме, дальневосточные предприниматели, в том числе, смогут оценить по заслугам. На выходе - специализированные кредиты экспресс-авто, экспресс-актив и т.д., бизнес-проект.

В ряду стратегических целей Сбербанка создание доверенной сети клиентов - добропорядочных заемщиков, которые интересны банку и заинтересованы в его услугах, ведут эффективный бизнес и готовы развиваться. Своей очереди ожидает СберStore, запуск дистанционных продаж.

Франчайзинг с нуля

В июле 2012 года линейка Сбербанка пополнится продуктом из категории «Голубой океан» (принятая в международной практике стратегия генерации бизнес-идей, не имеющих аналогов на рынке) - кредитом «Бизнес-старт», для тех, кто желает начать собственное дело с нуля.

«Мы исходим из того, что риск банка должен быть обоснованным. Поэтому в качестве приемлемых проектов, который Сбербанк будет кредитовать на этапе start-up, выбрали выгодный франчайзинг . Идет разработка планов финансирования франчайзинга и брендовой, и универсальной продукции и услуг. Так называемые материнские компании совместно со Сбербанком уже сегодня в рамках пилотного проекта участвуют в подборе предпринимателей и малых предприятий и помогают им в разработке окупаемых за определенный промежуток времени бизнес-планов. В рамках тестового режима Сбербанк уже выдал три полноценных кредита «Бизнес- старт», общий объем финансирования которых составил 3 млн рублей , а средний срок кредита для каждого из предпринимателей - 3,5 года», - рассказал собравшимся об удачных тестовых мероприятиях Сергей Борисов. Большое количество заявок от бизнесменов, желающих начать бизнес с нуля, находится в работе, примерно 14 проектов ждут своей реализации, они получили положительные решения. Кстати, минимальный возраст начинающего предпринимателя снизили с 25 до 20 лет.

Первоначально общий объем портфеля, сформированного для выдачи кредита «Бизнес-старт» в рамках пилотного проекта, составлял 170 млн руб. Однако президент Сбербанка Герман ГРЕФ предложил увеличить финансирование «пилота» до 1 млрд рублей.

Идеи для франчайзинга в контексте кредита start-up более чем разнообразны. В свою очередь «Опора России» предлагает начинающим бизнесменам обратиться к мобильным решениям в полном смысле слова. Так, в специально оборудованных автоприцепах можно поместить стоматологический кабинет, или предоставлять парикмахерские услуги, ремонтировать обувь. Передвижные центры услуг для граждан мегаполисов, больших городов - настоящие «голубые океаны», обозначающие нетронутые участки рынка, находка для начинающего бизнеса и просчитываемая прибыль. Разумеется, мобильный бизнес должен иметь соответствующий внешний вид, и непререкаемое качество. По словам вице-президента Сбербанка и по совместительству руководителя «Опоры России», уже сегодня идут консультации с министерством Минздравсоцразвития о возможности учреждения подобных мобильных бизнес-точек. Такие программы невозможны и без деятельного участия местных властей.

Бизнес-школа Сбербанка

Предприниматели могут действительно рассчитывать на всестороннюю поддержку Сбербанка. По всей стране, и на Дальнем Востоке в частности, идут активное переформатирование отделений банка и одновременное открытие Центров развития бизнеса во Владивостоке, Благовещенске, Южно-Сахалинске, скоро заработает центр и в Хабаровске.

Сбербанк ратует за то, чтобы предприниматели не сошли с начальной дистанции. Открытие собственной бизнес-школы в рамках уже действующих центров, обучающие, инновационные курсы - это неполный перечень программ, которые будут предложены предпринимателям. Внедрение признанной в мире системы тестирования, через которую прошли 31 млн начинающих бизнесменов, станет очередной новинкой от Сбербанка.

Координатор программы «Школа молодежного предпринимательства» в Приморье Светлана БАЖЕНОВА рассказала о том, что в рамках проекта прошли обучение 300 молодых людей. В планах создание комплексной программы, включающей сотрудничество с администрацией города и края, подключение к процессу бизнес-инкубатора ДВФУ.

Ответ глобальным вызовам

«Совокупный портфель кредитов малому бизнесу Сбербанка на Дальнем Востоке превысил 16 млрд рублей. Таким образом, предмет разговоров о том, что малый бизнес обделен поддержкой, давно исчерпан. Но мы еще в самом начале пути. До 2014 года Сбербанк намерен открыть 27 Центров развития бизнеса на Дальнем Востоке. Большой банк должен демонстрировать гибкость, принимать конкретные решения», - призвал своих коллег глава Дальневосточного банка Сбербанка России Евгений Титов.

«Глобальная конкуренция заставит и банки, и бизнес серьезно измениться. Данное положение касается любой отрасли промышленности, любого направления бизнеса. Совсем скоро стоит ожидать всплеск интереса к научным открытиям, инновационным продуктам. Интернет-технологии, интернет-продажи окажутся реальными конкурентами крупным розничным и оптовым сетям. Сбербанк готов принять вызовы современной экономики и предложить собственные бизнес-идеи для делового человека новой формации», - отметил в заключении Сергей Борисов.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».