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Как обеспечить себе финансовую защиту
Относительно кратковременные целевые страховки, к примеру, КАСКО или ДМС, уже давно стали предметом первой необходимости для многих россиян, чего не скажешь о более долгоиграющих продуктах, вроде страхования жизни. Какие риски покрывает этот полис и на каких условиях его можно приобрести?
Отсутствие в нашей стране страховой культуры - по мнению экспертов рынка, главная причина того, что страхование жизни - самый востребованный полис в странах Запада - у нас практически не востребован. И действительно, привычки, как выражаются страховщики, «планировать свое финансовое будущее» у большинства наших соотечественников особо не наблюдается, поэтому накопительные программы, результат от которых виден только через несколько лет, пока не в чести. И хотя объемы страхования жизни вернулись в России на докризисный уровень, доля подобных полисов по-прежнему невелика и составляет порядка 3%. Однако, как уверяют эксперты, в последнее время на этом рынке наметился некоторый рост.
На всякий случай
Страхование жизни совмещает элементы накопления и страхования и позволяет организовать материальную защиту на случай непредвиденных жизненных ситуаций, обеспечить накопления к определенному сроку, планировать финансовое состояние семьи на долгие годы и эффективно стимулировать сотрудников предприятия.
«Если мы говорим о накоплении, – считает управляющая одного из подразделений ОСАО «РЕСО-Гарантия» Надежда ГРИШИНА, – то цели здесь могут быть самые разные, начиная от оплаты обучения ребенка в вузе и заканчивая покупкой недвижимости или автомобиля. С помощью этого полиса можно также сохранить деньги от соблазна потратить их раньше срока, обеспечить себе стабильный уровень жизни при выходе на пенсию и гарантировать материальное благополучие иждивенцев в случае потери кормильца».
Защита материальных интересов в случае непредвиденных обстоятельств – еще одна важная задача, которую можно решить с помощью программ страхования жизни. «Речь идет о риске получения травм различной тяжести, присвоении группы инвалидности в результате несчастного случая или болезни и диагностировании различных смертельно опасных заболеваний, – поясняют специалисты компании «Росгосстрах». – Во всех этих случаях для восстановления здоровья требуются значительные денежные средства. При этом человек в такой ситуации, как правило, не может активно работать и зарабатывать. Следовательно, его материальное положение в этот период времени может значительно ухудшиться. Ведь помимо расходов на лечение остаются обязательные платежи за коммунальные услуги и расходы на питание».
Впрочем, страхование жизни предполагает защиту не только застрахованного, но и членов его семьи, что особенно актуально для тех, у кого растут дети или у кого на попечении находятся престарелые родители.
Одна из разновидностей полиса страхования жизни – это программы добровольного пенсионного страхования, которые включают в себя накопительную и рисковую составляющую. По классической схеме – это договор, по которому клиент уплачивает определенные взносы в течение нескольких лет, а затем, по достижении пенсионного возраста, получает выплаты в виде пожизненной ренты в дополнение к государственной пенсии.
В индивидуальном порядке
Базовый договор, оформляющийся при покупке полиса страхования жизни, включает в себя основной риск, а именно «дожитие до окончания действия договора». При этом он может быть расширен различными вариантами дополнительных покрытий. К примеру, смерти застрахованного в результате несчастного случая, болезни или ДТП, получение инвалидности или травмы. Такой документ, как правило, заключается на срок от 5 до 30 лет, причем взносы могут уплачиваться единовременно или в рассрочку в рублях или валютном эквиваленте. Что же касается размера платежей, то эту величину клиент определяет самостоятельно, исходя из своих целей и возможностей.
Стоимость полиса страхования жизни, по словам представителей «Росгосстраха», как правило, зависит от размера страховой суммы, набора рисков, срока действия договора, а также возраста, рода деятельности и состояния здоровья того, чья жизнь будет застрахована. А размер страховой суммы зависит исключительно от потребностей клиента и условий договора. В итоге все параметры договора определяются индивидуально в зависимости от потребностей и финансовых возможностей страхователей. Это же касается и внесения взносов, которые можно производить единовременно, ежегодно, ежеквартально или ежемесячно.
Надежнее, чем в банке
Накопительный потенциал полисов страхования жизни зачастую заставляет сравнивать их с банковскими депозитами. Однако страховщикам такая аналогия абсолютно не по вкусу. «Сравнивать эти два продукта не стоит, – считают они. – Основное их отличие заключается в том, что банк при неблагоприятных событиях с вкладчиком вернет остаток на счету плюс проценты, и то только по истечении полугода. А страховая компания выплатит страховую сумму, обозначенную в полисе в полном объеме уже после первого взноса. То есть установленная договором страховая сумма будет выплачена целиком, даже если страховой случай наступил на следующий день после приобретения полиса».
Кроме того, специалисты отмечают, что в случае с банковским депозитом человек получает вклад, например, через год с процентами. А в случае со страхованием жизни вносимая сумма во много раз меньше той, которая выплачивается в момент, когда происходит страховой случай. К примеру, если 35-летний мужчина застраховался на 25 лет на 500 тыс. рублей, ежемесячный страховой взнос составит чуть больше 2 тыс. рублей, притом что в момент наступления страхового случая страховая компания выплатит средства, значительно превосходящие сумму, внесенную застрахованным.
"Золотой Рог".
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