Доллару придет конец, – утверждают эксперты Всемирного банка

Американскую валюту заменит юань

Американский доллар к 2025 году утратит лидирующие позиции в глобальной финансовой системе. С таким прогнозом выступил Всемирный банк, опубликовавший доклад «Горизонты глобального развития 2011 – Мультиполярный мир: Глобальная экономика».

По мнению экспертов, через 15 лет с долларом США на равных будут конкурировать евро и юань.

Как сообщает Yтро.ru со ссылкой на экспертов, популярность европейской валюты будет во многом зависеть от способности Брюсселя решать экономические проблемы. Роль юаня будет расти в долгосрочной перспективе.

Кроме того, эксперты предсказывают, что к 2025 году более половины роста глобального ВВП будут обеспечивать шесть ведущих развивающихся экономик мира – страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также Индонезия и Южная Корея.

Что касается остальных развивающихся стран, большинство из них, по мнению Всемирного банка, будут пользоваться во внешней торговле зарубежными валютами. Курсы национальных валют этих стран останутся неустойчивыми и будут сильно зависеть от состояния мировой экономики.

Отметим, что опасения насчет перспектив стабильности американского доллара усилились после того, как стало известно, что госдолг США достиг предельного уровня в $14,3 триллиона. Администрация Обамы, в частности, прекратила выплату взносов в два крупнейших государственных фонда – Фонд социального обеспечения и Пенсионный фонд госслужащих. Эти меры, как планируется, не должны отразиться на пенсионерах и позволят США в краткосрочной перспективе избежать дефолта. Однако уже 2 августа проблема встанет с прежней остротой, пишет РИА «Новый Регион».