Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как выбрать «правильный» депозит в рублях?
Если Вы решили открыть депозитный счет в рублях, перед Вами наверняка встанет проблема выбора типа вклада. На что следует обращать внимание при его выборе? Попробуем разобраться.
Во-первых, следует обратить внимание на процентные ставки по рублевым вкладам. Это естественно – чем выше процент, тем больше доход. Однако не все так просто. Здесь необходимо владеть информацией о связи ставки рефинансирования с конечной суммой выплат. Если предлагаемый процент по депозиту выше Ставки более чем на 5%, то этот «сверхдоход» облагается налогом. Банк рассчитает и выплатит его сам, однако фактическая ставка по депозиту составит меньший размер.
Во-вторых, нужно определиться со сроками и вкладываемой суммой. От этих двух факторов зависят размеры ставок: чем больше сумма и срок вложения, тем выгодней процент, предлагаемый банком. И не забывайте, что расчет дохода идет по годовой ставке. То есть если Вы делаете вклад на полгода, реальный ее размер уменьшится вдвое.
В-третьих, посмотрите, предусмотрено ли условиями вклада пополнение и капитализация процентов – банковские вклады в рублях бывают разными. Под капитализацией подразумевается ежемесячное присоединение начисленных процентов к первоначальной сумме вклада. Этот депозит рекомендуется использовать при сроках вкладов от года. Возможность пополнения первоначального взноса весьма удобно. Однако следует внимательно изучить договор – зачастую банки указывают минимальные суммы.
В-четвертых, необходимо уточнить вопрос о дополнительных затратах. Основной депозитный счет обслуживается в течение всего срока вклада бесплатно. А вот для начисленных процентов, иногда открывается другой счет, для открытия и обслуживания которого понадобятся дополнительные вложения. Многие банковские структуры берут комиссию за обналичивание денег с депозитного счета. И комиссия эта может быть весьма ощутимой. Так что разузнать о подобных моментах в Ваших же интересах.
В-пятых, следует осведомиться о процедуре закрытия счета и возможной пролонгации. Зачастую оформление банковского вклада предполагает автоматическую пролонгацию договора, если вкладчик не изъявил желания закрыть счет. Продляется он на тот же срок, но по ставке, которая действует на дату пролонгации и она может разительно отличаться от первоначальной. Всегда следите за изменениями ставок – иногда выгодней закрыть текущий депозит досрочно и открыть новый. Не брезгуйте консультациями – это поможет сделать правильный выбор, сохранить и преумножить свои деньги.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Вышли из строя
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту