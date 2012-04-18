Как выбрать «правильный» депозит в рублях?

Если Вы решили открыть депозитный счет в рублях, перед Вами наверняка встанет проблема выбора типа вклада. На что следует обращать внимание при его выборе? Попробуем разобраться.

Во-первых, следует обратить внимание на процентные ставки по рублевым вкладам. Это естественно – чем выше процент, тем больше доход. Однако не все так просто. Здесь необходимо владеть информацией о связи ставки рефинансирования с конечной суммой выплат. Если предлагаемый процент по депозиту выше Ставки более чем на 5%, то этот «сверхдоход» облагается налогом. Банк рассчитает и выплатит его сам, однако фактическая ставка по депозиту составит меньший размер.

Во-вторых, нужно определиться со сроками и вкладываемой суммой. От этих двух факторов зависят размеры ставок: чем больше сумма и срок вложения, тем выгодней процент, предлагаемый банком. И не забывайте, что расчет дохода идет по годовой ставке. То есть если Вы делаете вклад на полгода, реальный ее размер уменьшится вдвое.

В-третьих, посмотрите, предусмотрено ли условиями вклада пополнение и капитализация процентов – банковские вклады в рублях бывают разными. Под капитализацией подразумевается ежемесячное присоединение начисленных процентов к первоначальной сумме вклада. Этот депозит рекомендуется использовать при сроках вкладов от года. Возможность пополнения первоначального взноса весьма удобно. Однако следует внимательно изучить договор – зачастую банки указывают минимальные суммы.

В-четвертых, необходимо уточнить вопрос о дополнительных затратах. Основной депозитный счет обслуживается в течение всего срока вклада бесплатно. А вот для начисленных процентов, иногда открывается другой счет, для открытия и обслуживания которого понадобятся дополнительные вложения. Многие банковские структуры берут комиссию за обналичивание денег с депозитного счета. И комиссия эта может быть весьма ощутимой. Так что разузнать о подобных моментах в Ваших же интересах.

В-пятых, следует осведомиться о процедуре закрытия счета и возможной пролонгации. Зачастую оформление банковского вклада предполагает автоматическую пролонгацию договора, если вкладчик не изъявил желания закрыть счет. Продляется он на тот же срок, но по ставке, которая действует на дату пролонгации и она может разительно отличаться от первоначальной. Всегда следите за изменениями ставок – иногда выгодней закрыть текущий депозит досрочно и открыть новый. Не брезгуйте консультациями – это поможет сделать правильный выбор, сохранить и преумножить свои деньги.