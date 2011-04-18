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Дальневосточный банк упростил автокредит
Дальневосточный банк (ДВБ) предложил клиентам новые условия получения автокредитов. Как сообщили в пресс–службе банка, изменения коснулись всех программ автокредитования: на покупку подержанных и новых автомобилей, в том числе по государственной программе субсидирования процентных ставок.
Дальневосточный банк снизил процентные ставки, отменил комиссию за выдачу кредита, у заемщиков появилась возможность получения отсрочки по возврату основного долга на срок до 3 месяцев. При внесении первоначального взноса свыше 50% стоимости машины кредит может быть выдан без предоставления справки о доходах и копии трудовой книжки.
«Как показывает практика, величина процентной ставки не является определяющим фактором при выборе банка–партнера для автокредитования, – комментирует начальник управления розничного кредитования ДВБ Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ, – зачастую за привлекательной ставкой скрываются ограничения или дополнительные услуги. Дальневосточный банк работает по другому принципу. Мы предлагаем привлекательные процентные ставки, не заставляем клиентов страховать свою жизнь и даем возможность досрочно погасить кредит с первого дня».
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