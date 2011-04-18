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Азиатско–Тихоокеанский Банк: успешное окончание 2010 г.
18 Апреля 2011, 19:44 | Дальний Восток
За прошедший 2010 г. Азиатско–Тихоокеанский Банк удвоил показатели по основным направлениям деятельности.
Чистые активы за 2010 г. увеличились более чем в 2 раза, составив на 1.01.2011 г. 41,5 млрд рублей. По объему чистых активов банк занял 80–е место в рейтинге РБК. Собственный капитал банка за прошлый год вырос до 5,5 млрд рублей. В 2010 г. была зафиксирована рекордная за всю историю банка прибыль в размере 1,8 млрд рублей. Филиальная сеть АТБ достигла 165 отделений в 15 регионах Сибири и Дальнего Востока. По результатам работы в 2010 г. АТБ вошел в тридцатку рейтинга «Самых прибыльных и эффективных банков России».
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