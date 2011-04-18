Для развития Дальнего Востока

Юрий ХРИЗМАН, начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», генерал-лейтенант:

- Наше сотрудничество с «Универсальной лизинговой компанией» началось практически с первых дней деятельности компании и продолжается по сегодняшний день. Репутация компании как профессионального представителя лизингового бизнеса в ходе реализации совместных проектов подтвердилась полностью.

Потребности ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» в обновлении основных средств постоянно велики. В предложениях от банков, лизинговых компаний нет недостатка. Нашим специалистам необходимо только сделать правильный выбор, взвесив все плюсы и минусы сотрудничества с той или иной финансовой структурой. И кроме стоимости услуги, что для нас является, безусловно, важным, ценится мобильность компании, скорость принятия решения, и здесь у «Универсальной лизинговой компании» конкурентов практически нет. Это является одной из причин того, что объем заключенных совместных сделок держится на достаточно высоком уровне. С таким партнером можно решать самые сложные задачи модернизации производства.

Желаю компании дальнейшего роста, стабильного развития и процветания.