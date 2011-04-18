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Валерий ПЫТНЕВ: Много сделано, немало впереди
Валерий ПЫТНЕВ, председатель Дальневосточного банка Сбербанка России:
- «Универсальная лизинговая компания» – VIP–заемщик Дальневосточного банка Сбербанка России. Менеджмент этого предприятия отличает не только высокий профессиональный уровень, но и постоянная готовность к развитию, нацеленность на достижение новых результатов. Как результат – открытость в восприятии предложений Дальневосточного Сбербанка.
Наш банк осуществляет комплексное обслуживание «Универсальной лизинговой компании», предоставляя компании кредитные ресурсы, обслуживание счетов, операции в рамках зарплатного проекта, возможность конверсии валют. С таким партнером, успешно ведущим большой объем весьма непростых сделок, банку и самому интересно иметь дело, оттачивая свои инструменты в системе постоянного практического применения с одним проверенным партнером. Ведь «Универсальная лизинговая компания» берет в Дальневосточном Сбербанке более 50 кредитов в год. Наше особое отношение к этой компании подчеркивает и предоставление ей рамочных кредитных линий, при использовании которых сроки рассмотрения кредитной заявки сокращаются до нескольких дней. Такой продукт мы предлагаем не многим, но «Универсальная лизинговая компания» пользуется им постоянно.
Интенсивное сотрудничество дает и заметные плоды. При участии Дальневосточного банка Сбербанка России, «Универсальной лизинговой компанией» поставляется оборудование на важнейшие стройки и экономические проекты Дальнего Востока. Можно вспомнить строительство балкерного терминала в порту Ванино Хабаровского края; строительство федеральных автодорог Чита–Хабаровск и Лидога–Ванино; разработку нефтяных шельфовых проектов «Сахалин–1» и «Сахалин–2»; строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»; разработку Эльгинского месторождения угля в Якутии; строительство Бурейской ГЭС в Амурской области. Список можно продолжать еще долго, но главное в нем – незаконченность: впереди еще много совместной работы.
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