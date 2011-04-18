«Универсальной лизинговой компании» исполнилось 10 лет

Вадим ГУБКИН, генеральный директор «Универсальной лизинговой компании»:

- «Универсальной лизинговой компании» исполняется 10 лет. За это время нашими надежными партнерами стали многие крупные и успешные предприятия, формирующие сегодня основу экономики всего Дальнего Востока, что, несомненно, говорит об устойчивом положении компании на региональном и российском рынке лизинговых услуг.

Десять лет назад, в 2001 году, рынок лизинговых услуг на территории Дальневосточного региона практически отсутствовал, и наша компания стала одной из первых, которые его здесь представили. Сегодня мы понимаем, что вышли к региональному бизнесу с новыми инструментами финансирования проектов развития в самое удачное время. Деловая жизнь в регионе после долгого застоя начала оживать, у энергичных и ответственных людей появились возможности для расширения производства, повышения собственной конкурентоспособности, организации новых предприятий. Реализовать эти планы было невозможно без приобретения новой техники, технологических линий. И лизинг стал одним из наиболее выгодных способов инвестирования в обновление основных фондов предприятий. Наша компания внесла свой вклад в формирование рынка лизинговых услуг, обеспечила дальневосточному бизнесу дополнительные возможности для реализации его планов.

Сегодня многое поменялось. Наша компания росла вместе с десятками и сотнями компаний региона. Сегодня мы работаем на конкурентном рынке, и это многое определяет в нашей работе. Лизинг становится все больше востребованным, он занял свою нишу в ряду финансовых инструментов, работающих на развитие конкретных компаний и региональной экономики в целом.

Как и десять лет назад, сегодня основными нашими клиентами и партнерами являются успешные, динамично развивающиеся предприятия, которые стремятся постоянно двигаться вперед, увеличивая свою долю на рынке, выводя на него новую продукцию, обеспечивая выполнение масштабных государственных задач. В сотрудничестве именно с такими компаниями мы имеем возможность получать не только хороший финансовый результат, но и большой опыт успешной работы.

Пожалуй, главный тезис, характеризующий нашу компанию, лежит в основе ее названия – «универсальная». Независимо от сложности и объемов работы мы всегда стремимся предложить клиенту гибкие и наиболее удобные для него условия сотрудничества. Стараемся все сделки осуществлять максимально оперативно, но при этом всегда находить индивидуальный подход к каждому клиенту.

Профессионализм в работе для нас имеет огромное значение. Это то качество, которое руководство компании культивирует в своих сотрудниках. Важно, что и наши партнеры, в свою очередь, также высоко ценят квалифицированность работников «Универсальной лизинговой компании». Об этом свидетельствует уже тот факт, что со многими предприятиями мы сотрудничаем на протяжении длительного времени, хотя конкуренция на рынке лизинговых услуг с каждым годом становится все жестче.

Для нас очень важно, чтобы сотрудники компании были профессионалами не только в своей области, но также имели базовые знания и навыки в таких областях, как логистика, бухгалтерия, юриспруденция и т.д. Разностороннее образование и конечно же умение общаться с людьми позволяют всегда четко понимать, чего хотят наши клиенты, и предлагать им наиболее эффективные услуги и сервис.

Несомненно, большое значение имеет сплоченность нашей команды. Как показывает практика, от этого всегда зависит не только атмосфера в коллективе компании, но и качество работы с клиентами и партнерами. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что мы накопили большой опыт во всех направлениях лизинговой деятельности и это дает нам возможность успешно решать любые поставленные задачи.

Один из важнейших принципов работы «Универсальной лизинговой компании» – никогда не давать клиентам пустых обещаний, но в каждом конкретном случае реально оценивать ситуацию и свои возможности. Взятые нами обязательства должны исполняться в заявленном объеме и в указанные сроки, поэтому сделка всегда носит законченный характер. Все это гарантия того, что клиенты останутся довольны совместной работой и будут обращаться к нам снова и снова. Только выстраивание долгосрочных отношений с партнерами позволяет добиваться устойчивого положения на рынке, а значит, и хороших финансовых результатов. Долгосрочные и комфортные отношения – это результат взаимопонимания и доверия.

Универсальность, профессионализм и индивидуальный подход к клиенту – вот три «кита», позволяющие «Универсальной лизинговой компанией» уже на протяжении 10 лет оставаться лидером на рынке лизинговых услуг Дальнего Востока.