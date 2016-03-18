Кредитный портфель дальневосточного подразделения Sberbank CIB в 2015 году вырос на 27%

Объем кредитного портфеля по крупнейшим клиентам и финансовым институтам Дальневосточного Сбербанка в 2015 году вырос на 27% и составил более 100 млрд рублей. Объем привлеченных пассивов по итогам года увеличился на 53,8 млрд рублей и превысил 130 млрд рублей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Банк осуществил сопровождение 227 деривативных сделок для 79 компаний регионального бизнеса. Доход банка от операций на глобальных рынках превысил 1,5 млрд рублей. Фактически, каждый второй доллар США в обороте бизнеса Дальнего Востока был сконвертирован через Сбербанк.

В 2015 году Сбербанк предложил уникальную на дальневосточном рынке услугу – комплексный сервис по кассово-инкассаторскому обслуживанию банков, предусматривающий не только формирование, прием и зачисление денежных средств для подкрепления и инкассации внутренних структурных подразделений сторонних кредитных организаций, но и загрузку и выгрузку кассет из устройств самообслуживания. Услуга оказалась востребована региональными отделениями банков - только за последние 3 месяца 2015 года Сбербанк принял на обслуживание более 350 объектов.

«Мы предлагаем нашим клиентам действительно уникальные консалтинговые услуги - на базе CIB существует специальный аналитический отдел, который осуществляет постоянный мониторинг как общих, глобальных тенденций в мире и в России, так и тенденций конкретно в экономике и в отраслях Дальнего Востока. И это очень важно - региональные тренды существенно отличаются от общероссийских. Такой подход позволяет давать клиенту более правильные консультации по рынкам сбыта, по механизмам сбыта, по текущим инвестиционным стратегиям, по объемам капитальных вложений», - подчеркнул Сергей Радюшкин, Управляющий директор Sberbank CIB Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Досье "Золотого Рога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.