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В Дальневосточном филиале Росбанка новый директор

18 Февраля 2016, 12:22 | Дальний Восток

Елена Куценко возглавила Дальневосточный филиал Росбанка. В новой должности она продолжит реализацию бизнес-стратегии в регионах присутствия Росбанка в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Серьезный опыт и экспертиза Елены Куценко на посту руководителя территориального офиса Росбанка в Амурском регионе позволят усилить взаимодействие с представителями крупного и среднего бизнеса, обеспечить органический рост и повышение эффективности банка в данном направлении, включая кредитование корпоративных клиентов и развитие торгового финансирования. Елена сфокусируется на усилении бизнес-активности по сопровождению международной деятельности клиентов на Дальнем Востоке, в том числе совместно с банками группы Societe Generale в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сеть отделений Дальневосточного филиала Росбанка насчитывает 68 офисов в следующих городах: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Благовещенск, Биробиджан и др.

Дальневосточный филиал Росбанка ежедневно обслуживает около 241 тыс. розничных и свыше 920 корпоративных клиентов банка.

Образование:

В 1995 году окончила Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности "Экономика и управление в машиностроении".

Карьерный путь:

Карьеру в банковской сфере Елена Куценко начала в 1997 году в Амурзолотобанке. С 1998 года работала на разных должностях в СБС-Агро, где отвечала за развитие бизнеса регионального филиала, включая определение основных направлений взаимодействия с крупными клиентами. С 2000 года занимала должности начальника центрального отделения и начальника операционного управления филиала банка Дальневосточное ОВК в Благовещенске. В Росбанк Елена пришла в сентябре 2005 года на должность заместителя директора по розничному бизнесу, в марте 2010 года была назначена директором Амурского филиала Росбанка. В ноябре 2012 года стала заместителем регионального директора - директора Амурского территориального офиса Росбанка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ДФО  Росбанк 



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