Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) присоединяет М2М Прайвет Банк. Сделка будет осуществлена после получения согласия на ее совершение со стороны ФАС и Банка России. Бизнес-модели обоих банков сохранятся, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«В нынешних экономических условиях укрупнение бизнеса является логичным решением для эффективного управления и усиления позиций на рынке», - отметил первый зампред правления, председатель совета директоров АТБ Андрей НОВИКОВ. У банков есть общие акционеры: Питер ХАМБРО и члены его семьи, Андрей ВДОВИН и Алексей МАСЛОВСКИЙ. Они полностью контролируют М2М Прайвет Банк, а в АТБ этой группе физлиц через различные компании принадлежат около 67% акций. Еще 17,8% владеет шведский фонд East Capital, 6,71% - Международная финансовая корпорация (IFC).

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.