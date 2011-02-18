«Ипотечная суббота» Сбербанка

19 февраля Сбербанк России приглашает жителей края, планирующих приобрести жилье в кредит, принять участие в акции «Ипотечная суббота».

Ведущие риелторы и застройщики региона бесплатно проконсультируют всех желающих по вопросам приобретения недвижимости. Кредитные эксперты Сбербанка помогут оформить кредитную заявку и рассчитают график платежей. Акция будет проходить с 11.00 до 15.00 в офисах Сбербанка во Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске.