Суд 1 февраля рассмотрит заявление ЦБ о банкротстве Востоккредитбанка

Арбитражный суд Амурской области 1 февраля рассмотрит заявление Центробанка РФ о банкротстве Востоккредитбанка (Благовещенск). В связи с принятием заявления о банкротстве банка суд оставил поступившее ранее исковое заявление Центробанка РФ о принудительной ликвидации без рассмотрения.