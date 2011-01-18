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Суд 1 февраля рассмотрит заявление ЦБ о банкротстве Востоккредитбанка
18 Января 2011, 14:58 | Дальний Восток
Арбитражный суд Амурской области 1 февраля рассмотрит заявление Центробанка РФ о банкротстве Востоккредитбанка (Благовещенск). В связи с принятием заявления о банкротстве банка суд оставил поступившее ранее исковое заявление Центробанка РФ о принудительной ликвидации без рассмотрения.
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