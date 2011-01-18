Дальневосточный банк перешагнул трехмиллиардный рубеж собственного капитала

На 1 января 2011 года он составил 3 млрд 048 млн 792 тыс. рублей. Существенное увеличение собственных средств осуществлялось преимущественно за счет полученной прибыли от текущей деятельности банка. В 2011 году ДВБ планирует дальнейшее наращивание активов и собственного капитала.