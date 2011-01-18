Госбанки идут на конкурсы

Проект Сбербанка по созданию собственной автоматизированной системы торгов «Сбербанк-АСТ», на базе которой госбанк не только заключает контракты для себя, но и находит поставщиков для других заказчиков, в том числе государственных, не оставил равнодушным его основного конкурента - банк ВТБ.

И хотя Сбербанк, ведомый Германом ГРЕФОМ как бывшим министром экономического развития и идеологом электронных госзакупок, имел некоторую временную фору, ВТБ смог найти достойный ответ. Он будет развивать проект электронной торговой площадки «Госзакупки» вместе с ведущей биржей страны - ММВБ. И намерен кредитовать для задатка участников торгов. Значит, конкуренция госбанков продолжится и в секторе госзакупок.