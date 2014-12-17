Альфа-Банк не фокусируется на ТОРы

- Мы сегодня не делаем специального фокуса на территории опережающего развития (ТОРы), - сказал главный управляющий директор Альфа-Банка Алексей МАРЕЙ, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Золотой Рог» на XI ежегодной конференции для СМИ «Российский банковский сектор».

В регионах нашего присутствия мы сфокусированы на городах, где видим значимый приток клиентов, - пояснил Алексей Марей отсутствие интереса к инвестициям в проекты, ориентированные на территории опережающего развития в Дальневосточном регионе. - Это позволяет нам добиваться эффекта масштаба.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.